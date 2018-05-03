CHP'li Kesici, milletvekilliği adaylığı için başvuru yaptı

CHP'den milletvekilliği adaylık başvurusu yapan İlhan Kesici'nin cumhurbaşkanlığına aday gösterilmeyeceği de netleşmiş oldu.

CHP'de 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçen İlhan Kesici, CHP'den milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu. Böylelikle Kesici'nin CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmayacağı kesinleşti.

Kesici, Habertürk'ten Çimen Çetin'e yaptığı açıklamada, "Dün akşam itibariyle Muharrem İnce adı öne çıktı. Yetkili arkadaşlarımızla konuşmuşlar. Ben de sabah bu münasebetle tebrik ettim" demişti.

CHP, cumhurbaşkanı adayını yarın Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda açıklayacak.