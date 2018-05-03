Samsun tramvayında Suriyeli çocuğa ayakkabılarını veren Iraklı gençten insanlık dersi

Ayakkabılarını Suriyeli çocuğa veren gencin Atakum ilçesi Mimar Sinan durağından tramvaya biniş anı ile Canik ilçesi Samsunspor istasyonunda tramvaydan inerek yalın ayak yoluna devam etmesi SAMULAŞ'ın güvenlik kameralarına yansıdı.

4 YILDIR TÜRKİYE'DE

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin araştırması sonucunda gencin Irak uyruklu 21 yaşındaki Muhammed Besim Hamid Alsamarrai olduğu belirlendi.

© Fotoğraf : DHA/Gökhan İckilli Samsun'da Suriyeli bir çocuğa ayakkabılarını veren Iraklı Muhammed Besim Hamid Alsamarrai

4 yıldır Türkiye'de yaşayan, 3 yıldır Samsun'da sanayide ve inşaatlarda çalışan Alsamarrai'nin ayakkabılarını verdiği çocuk ise bulunmaya çalışılıyor.

'HAVA SOĞUK VE YAĞMUR YAĞIYORDU'

Tramvayda yaşananları anlatan Alsamarrai,''Mimar Sinan durağından tramvaya bindim ve oturdum. Bir çocuk gördüm 7-8 yaşlarında. Baktım ayaklarında ayakkabısı yok. Hava soğuk ve yağmur yağıyordu. Kendimi tutamadım, ayakkabılarımı çıkarttım ve verdim'' dedi.

© Fotoğraf : DHA Alsamarrai, tramvayda fark ettiği çoraplı çocuğun yanına gitti, ayağındaki ayakkabıları çıkarıp çocuğa giydirdi, bağcıklarını bağladı.

'AYAKKABISIZ ÇOCUK OLUR MU?'

Çocuğun durumuna çok üzüldüğünü belirten Alsamarrai, şöyle devam etti:

'ZOR İKNA ETTİM'

''Küçük çocuk ayakkabısız yürür mü? Yanaştım yanına 'Ayakkabın yok mu' dedim, 'Yok' dedi. Ben de 'O zaman benim ayakkabılarımı alacaksın' dedim. Zor ikna ettim, çünkü istemedi. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim ve görmek istemiyorum. Benim evim yakındı. Sonra ben Samsunspor durağında indim.''

© Fotoğraf : DHA Tramvayda ayakkabasız çocuğa kendi ayakkabısını veren Iraklı gencin yolda çorapla yürümesi, güvenlik kameralarına yansıdı.

Iraklı genç, Türkiye'ye 2014 yılında geldiğini, toplam 5 kardeş olduklarını, sanayi sitesinde mobilya imalathanesinde çalıştığını belirtti.