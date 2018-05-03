YSK, siyasi partilere gönderdiği resmi yazıda seçim tarihini yanlış yazdı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), siyasi partilere 30 Nisan tarihinde gönderdiği “Sandık Kurulu Görevlilerinin Eğitimi” başlıklı yazıda seçim tarihi olarak ilan edilen 24 Haziran yerine 24 Nisan yazması dikkat çekti.

Odatv'den Fethi Yılmaz'ın haberine göre, YSK Başkanı Sadi Güven, siyasi partilere 30 Nisan tarihinde resmi bir yazı gönderdi.

Yazının konu bölümünde "Sandık Kurulu Görevlilerinin Eğitimi", içerik bölümünde ise; yeni seçim sistemine ilişkin eğitimin nasıl verileceğiyle ilgili bilgiler yer alıyor ve partilerden, sandık kurulu üyesi olarak görevlendirileceklerin kurslara katılımı isteniyordu.

YSK'nın bu resmi yazısındaki "24 Nisan 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine yönelik olarak…" ifadesi dikkat çekti.

Odatv YSK seçim tarihini yanlış yazdı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacağını açıklamıştı