Erdoğan: Cumhur İttifakı, açık ara önde

Güney Kore ziyareti sırasında kendini izleyen gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında da "Beni bu konuda hiç konuşturtmayın. Neyin ne olduğunu herkes gayet iyi biliyor" ifadesini kullandı.

Erdoğan, 24 Haziran sürecinde Avrupa ülkelerinden seçim konuşmalarına yasak gelmesi üzerine Bosna Hersek'e gideceğini ve burada Avrupa'daki Türklere sesleneceğini belirtti.

'ABD İLE GÖRÜŞMELER EDVAM EDİYOR'

© AP Photo / Carolyn Kaster ABD: Pompeo, Çavuşoğlu ile görüşmesinde gözaltındaki çalışanlar için endişesini dile getirdi

Sabah'tan Erdal Şafak'ın aktardığına göre Erdoğan'ın açıklamalarından bir kısım şöyle:

ABD ile anlaşıldı mı? Menbiç'e Türk ordusunun girmesi gibi bir plan masada mı?

Afrin'deki temizlik harekâtı yüzde yüz bitmiş değil. El yapımı bombalarla ilgili ciddi netice alındı. İdlib ve Tel Rıfat ile ilgili süreçler devam ediyor. Dışişleri Bakanımızın ABD ziyareti olacak. O ziyarette ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Menbiç'i de konuşacaklardır. Menbiç'in YPG ve PYD'den temizlenmesine yönelik gerekli adımlar atılmasını temenni ediyoruz.

'MACRON TUTARSIZ'

Fransa Cumhurbaşkanı Macron sık sık Türkiye'nin karşısına çıkıyor. 'Rusya ile Türkiye'nin arasını açtık' şeklinde bir demeci olmuştu. 'Balkanlar'ı Türkiye ve Rusya etkisinden çıkarmak için AB'ye almak gerekir' dedi. Diğer yandan kendisi İstanbul zirvesine de katılmak istemişti. Macron ne yapmak istiyor?

Söylemlerinde tutarlılık olduğu söylenemez. Şu anda Fransa'daki grevler, karışıklıklar da sıkıntı içinde olduğunu gösteriyor. Birilerinin arasını açmak gibi ifadeler bir devlet adamına yakışmıyor. Bizim Batılı ülkelerle olduğu gibi Rusya ile de iyi bir hukukumuz var. Kaldı ki Macron, Astana ve Soçi çerçevesinde bizim Rusya ve İran'la yaptığımız zirvelere de katılmak istedi. Bana bunu ilettiğinde ben de 'Bunu Putin ve Ruhani ile görüşeyim. Olumlu bakmaları halinde sizi de davet edebiliriz' dedim. Yaptığımız görüşmeler neticesinde, 3 artı 1 şeklinde olabilir demiştik. Bunu Macron'a ilettiğimizde ise Duma ve İdlib'deki gelişmeleri bahane göstererek gelemeyeceğini söyledi. Balkanlar konusuna gelince bizim oralardaki ülkelerle çok derin tarihi ve kültürel bağlarımız var. Hiç kimse bunları yok sayamaz. Benim temennim, Macron'un aktardığınız türden yanlış yaklaşımlarda bulunmamasıdır.

AVRUPA YASAKLARINA BOSNA ÇÖZÜMÜ

© AA / Eren Bozkurt Erdoğan, Almanya'da seçim kampanyası yapmayacak

Bu yeni değil. Bunu daha önceki seçimlerde de gördük. Bunları hiç önemsemedik. Bazı Avrupa ülkelerinin, siyasetçilerimiz, vatandaşlarımız aleyhinde tavırlar sergilemesi elbette demokratik bir tutum değil. Seçimlere, kampanyalara herkes saygı göstermeli. Nitekim biz Avrupa'da seçim yapılan ülkelerdeki liderleri arayıp kendilerini tebrik etmekten çekinmedik. Çünkü biz yeni bir sayfa açılsın, ilişkiler iyi olsun istiyoruz. Biz, bildiğimiz yolda ilerlemeye, doğru olanı yapmayla devam edeceğiz. Avrupa'da bazı ülkelerin kampanya için salon veririz vermeyiz tartışması yaptıkları bir ortamda, biz de oralarda yaşayan vatandaşlarımızla Bosna Hersek'te buluşmayı tercih ettik. 9-10 bin kişinin katılmasını bekliyoruz. Avrupa ülkelerinden gelecek vatandaşlanımızla, Bosna Hersek'teki bir salonda bir araya geleceğiz. İnşallah ben de gideceğim.

TEKRAR SSK ELEŞTİRİSİ: KILIÇDAROĞLU DÖNEMİNDE…

Başbakan tarafından seçim öncesinde bir paket açıklandı. Pakette yer alan emekliye bayram ikramiyesi hususu, ana muhalefetin daha önce gündeme getirdiği bir konuydu. Kılıçdaroğlu, 'Bu bizim önerimizdi' diyecek olursa, yanıtınız ne olur?

Sayın Kılıçdaroğlu bizim attığımız adımlara hiçbir zaman olumlu yaklaşmamıştır. Bugüne kadar o hangi hayırlı adımı atabilmiş ki bu konunun onunla bir alakası olsun. SSK'nın genel müdürüyken neler yaptığını herkes biliyor. Onun genel müdürlüğü sırasında, SGK hastanelerine sağlam giren hasta çıkıyordu. Biz ise sağlıkta köklü reformların ardından şimdi de Türkiye'yi şehir hastaneleriyle tanıştırıyoruz. Beşincisini cumartesi günü Kayseri'de açacağım. Yüzü varsa gelsin Kılıçdaroğlu da görsün. Lafla peynir gemisi yürümüyor. CHP'nin o kadar belediyesi var, onlarda da doğru düzgün bir icraat yok. Biz ise icraatçıyız; eseri ortaya koyup yola devam ediyoruz. Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilerimize verilecek 1000 liralık destek, onlara bir bayram harçlığı, bir mutluluk vesilesi olarak telakki edilmelidir.

'BAHÇELİ İLE ÇIKTIĞIMIZ SAMİMİ YOLDA YÜRÜYORUZ'

Muhalefet seçim ittifakını dört parti olarak açıklıyor. Tek bir cumhurbaşkanı adayı olmadan bu ittifak nasıl şekillenir?

Bunlar ülkeye bir şey kazandırma gayreti içinde değiller. Cumhurbaşkanı adayını dahi bunca zamandır belirleyememiş olmaları bunların ne denli başarısız olduklarını gösteriyor. Benim milletim kimin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Milletimiz, bunların oyununa gelmeyecektir. Biz, Sayın Bahçeli ile birlikte Cumhur İttifakı olarak samimi bir şekilde çıktığımız yolda yürümeye devam ediyoruz. Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Onların parlamentoda da umdukları sonucu alabileceklerine inanmıyorum. Mevcut kamuoyu araştırmaları bunu net gösteriyor. Araştırmalara göre Cumhur İttifakı, açık ara önde. 24 Haziran'da milletimizin bize gerekli desteği vereceğinden eminim.

'GÜL KONUSUNDA BENİ KONUŞTURMAYIN'

Beni bu konuda hiç konuşturtmayın. Herhangi bir açıklama yapmama gerek yok. Neyin ne olduğunu herkes gayet iyi biliyor.

YATAY MİMARİ EMRİ

Başbakan'ın açıkladığı paketteki konulardan biri de imar barışı… Kentsel dönüşüm başarılı şekilde yürürken imar barışına neden ihtiyaç duyuldu?

İmar barışı bana göre çok önemli. 14 milyon kadar dava düşecek. Devlete yaklaşık 40 milyarlık bir getirisi olacak. Daha da önemli olan boyut, vatandaşın 'Benim akıbetim ne olacak, imar barışı ile birlikte ben evimi konutumu rahatlıkla yapabilecek miyim' sorunu çözülmüş olacak. İstanbul'da konuşma yaptım, dedim ki, 'Konutlarınızı artık dikey yapamayacaksınız, gerek Kiptaş ile yapın, gerekirse TOKİ ile yapın ama yatay mimari ile yapın.' Halkımızın yatay mimari ile güzel eserler ortaya koymasını istiyoruz. Konu ile ilgili hukuki bazı sorunlar var. Büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri, vatandaşların seçecekleri avukatlar bir araya gelsin; böylece imar barışını gerçekleştirelim istiyoruz. Vatandaşlarımızın kentsel dönüşümde işlerini müteahhitlere kaptırmak yerine, dönüşümü Kiptaş veya TOKİ ile gerçekleştirmeleri, daha sağlıklı ve süratli olacaktır.

'DİĞER ADAYLARIN HEDEFİNİ BİLMİYORUM'

Erdoğan, ayrıca şunları ekledi:

"24 Haziran seçim süreci ile ilgili manifestomuz hazır. Pazar günü İstanbul'da açıklayacağım. Seçim demokratik bir yarıştır, kendine güvenen herkes yer alabilir. Milletimize güvenimiz tam, milletimizin bize teveccühü ortada. 24 Haziran Türkiye için yeni bir dönem, bir kırılma noktası olacak. Diğer adayların hedefini bilmiyorum. Ama bizim hedefimiz çok büyük. Daha güçlü, daha müreffeh ve daha özgür bir Türkiye'ye yürümekte kararlıyız. Bunları manifestomuzda açık ve net ortaya koyacağız."