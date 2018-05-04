Erdoğan: Cumhur İttifakı, açık ara önde

Güney Kore ziyareti sırasında kendini izleyen gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında da "Beni bu konuda hiç konuşturtmayın. Neyin ne olduğunu herkes gayet iyi biliyor" ifadesini kullandı.
Erdoğan, 24 Haziran sürecinde Avrupa ülkelerinden seçim konuşmalarına yasak gelmesi üzerine Bosna Hersek'e gideceğini ve burada Avrupa'daki Türklere sesleneceğini belirtti.
'ABD İLE GÖRÜŞMELER EDVAM EDİYOR'
ABD ile anlaşıldı mı? Menbiç'e Türk ordusunun girmesi gibi bir plan masada mı?
Afrin'deki temizlik harekâtı yüzde yüz bitmiş değil. El yapımı bombalarla ilgili ciddi netice alındı. İdlib ve Tel Rıfat ile ilgili süreçler devam ediyor. Dışişleri Bakanımızın ABD ziyareti olacak. O ziyarette ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Menbiç'i de konuşacaklardır. Menbiç'in YPG ve PYD'den temizlenmesine yönelik gerekli adımlar atılmasını temenni ediyoruz.
'MACRON TUTARSIZ'
Fransa Cumhurbaşkanı Macron sık sık Türkiye'nin karşısına çıkıyor. 'Rusya ile Türkiye'nin arasını açtık' şeklinde bir demeci olmuştu. 'Balkanlar'ı Türkiye ve Rusya etkisinden çıkarmak için AB'ye almak gerekir' dedi. Diğer yandan kendisi İstanbul zirvesine de katılmak istemişti. Macron ne yapmak istiyor?
AVRUPA YASAKLARINA BOSNA ÇÖZÜMÜ
Bu yeni değil. Bunu daha önceki seçimlerde de gördük. Bunları hiç önemsemedik. Bazı Avrupa ülkelerinin, siyasetçilerimiz, vatandaşlarımız aleyhinde tavırlar sergilemesi elbette demokratik bir tutum değil. Seçimlere, kampanyalara herkes saygı göstermeli. Nitekim biz Avrupa'da seçim yapılan ülkelerdeki liderleri arayıp kendilerini tebrik etmekten çekinmedik. Çünkü biz yeni bir sayfa açılsın, ilişkiler iyi olsun istiyoruz. Biz, bildiğimiz yolda ilerlemeye, doğru olanı yapmayla devam edeceğiz. Avrupa'da bazı ülkelerin kampanya için salon veririz vermeyiz tartışması yaptıkları bir ortamda, biz de oralarda yaşayan vatandaşlarımızla Bosna Hersek'te buluşmayı tercih ettik. 9-10 bin kişinin katılmasını bekliyoruz. Avrupa ülkelerinden gelecek vatandaşlanımızla, Bosna Hersek'teki bir salonda bir araya geleceğiz. İnşallah ben de gideceğim.
TEKRAR SSK ELEŞTİRİSİ: KILIÇDAROĞLU DÖNEMİNDE…
Başbakan tarafından seçim öncesinde bir paket açıklandı. Pakette yer alan emekliye bayram ikramiyesi hususu, ana muhalefetin daha önce gündeme getirdiği bir konuydu. Kılıçdaroğlu, 'Bu bizim önerimizdi' diyecek olursa, yanıtınız ne olur?
'BAHÇELİ İLE ÇIKTIĞIMIZ SAMİMİ YOLDA YÜRÜYORUZ'
Muhalefet seçim ittifakını dört parti olarak açıklıyor. Tek bir cumhurbaşkanı adayı olmadan bu ittifak nasıl şekillenir?
Bunlar ülkeye bir şey kazandırma gayreti içinde değiller. Cumhurbaşkanı adayını dahi bunca zamandır belirleyememiş olmaları bunların ne denli başarısız olduklarını gösteriyor. Benim milletim kimin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Milletimiz, bunların oyununa gelmeyecektir. Biz, Sayın Bahçeli ile birlikte Cumhur İttifakı olarak samimi bir şekilde çıktığımız yolda yürümeye devam ediyoruz. Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Onların parlamentoda da umdukları sonucu alabileceklerine inanmıyorum. Mevcut kamuoyu araştırmaları bunu net gösteriyor. Araştırmalara göre Cumhur İttifakı, açık ara önde. 24 Haziran'da milletimizin bize gerekli desteği vereceğinden eminim.
'GÜL KONUSUNDA BENİ KONUŞTURMAYIN'
Beni bu konuda hiç konuşturtmayın. Herhangi bir açıklama yapmama gerek yok. Neyin ne olduğunu herkes gayet iyi biliyor.
YATAY MİMARİ EMRİ
Başbakan'ın açıkladığı paketteki konulardan biri de imar barışı… Kentsel dönüşüm başarılı şekilde yürürken imar barışına neden ihtiyaç duyuldu?
'DİĞER ADAYLARIN HEDEFİNİ BİLMİYORUM'
Erdoğan, ayrıca şunları ekledi:
"24 Haziran seçim süreci ile ilgili manifestomuz hazır. Pazar günü İstanbul'da açıklayacağım. Seçim demokratik bir yarıştır, kendine güvenen herkes yer alabilir. Milletimize güvenimiz tam, milletimizin bize teveccühü ortada. 24 Haziran Türkiye için yeni bir dönem, bir kırılma noktası olacak. Diğer adayların hedefini bilmiyorum. Ama bizim hedefimiz çok büyük. Daha güçlü, daha müreffeh ve daha özgür bir Türkiye'ye yürümekte kararlıyız. Bunları manifestomuzda açık ve net ortaya koyacağız."
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