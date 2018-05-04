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    Taksim Meydanı, 1 Mayıs, Polis

    AK Parti, seçmenlerin sorunlarını buldu: OHAL, ekonomi ve demokrasi

    © AA /
    Türkiye
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    AK Parti, 24 Haziran'da yapılacak seçimler için çalışmalarına devam ediyor. Parti yönetimi, seçmenlerin en çok şikayetçi oldukları konuları muhalefetin sık sık gündeme getirdiği olağanüstü hal (OHAL), ekonomi ve demokrasi olarak belirledi. Kampanyada OHAL'in kaldırılacağı mesajı verilecek.

    Özgür Özel
    © AA / Cemil Seval
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    Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, AK Parti, her ay rutin olarak yaptırdığı araştırmaları, erken seçim kararının ardından sıklaştırdı. Seçmenin önceliği ve sorun olarak gördükleri başlıkları belirlemek için yapılan araştırmalar, parti kurmaylarının seçim kampanyalarında hangi konulara ağırlık verileceğini de ortaya koydu. Seçmenin, AK Parti’den uzaklaşmaması için sorun görülen üç başlıkla ilgili strateji uygulanacak ve ikna söylemi geliştirilecek.

    AK Parti’nin yaptırdığı araştırmalarda, seçmen üç konuda sorun olduğunu düşünüyor ve endişe dile getiriliyor. “OHAL uygulaması, alınan kararlarla demokrasiden uzaklaşıldığı, partinin kuruluş ilkelerine aykırı devletçi bir politika izlediği ve yapılan düzenlemelere rağmen ekonomideki kırılganlığın giderilemediği” şeklinde belirlenen sorunlu başlıklar için ayrı çalışma yapılıyor.

    'EKONOMİDE SORUNLAR AŞILACAK'

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Erhan Elaldı
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    Kampanya boyunca, “AK Parti’nin kuruluş ilkelerine sadık olduğu, ancak FETÖ, PKK ve IŞİD'le mücadele nedeniyle zorunlu kısıtlamalara gidildiği, OHAL’ın kaldırılacağı, partinin devletçi politika izlemediği, sadece devleti korumak için karar almak zorunda kaldığı” tezleri işlenecek. 

    Seçmenin AK Parti’den uzaklaşmasını önlemek için partinin 16 yıl boyunca attığı adımlar ve aldığı kararlardan örnekler verilecek. Yaşanan dönemin olağanüstü olduğu anlatılacak, bunun için bazı sınırlandırmalar getirildiği ve geçici olacağı söylenecek. AK Parti, ekonomide alınan kararların sonuçlarının önümüzdeki aylarda görüleceği ve sorunların aşılacağı mesajı da verecek.

    'HEM AK PARTİ'YE HEM ERDOĞAN'A'

    AK Parti, kampanyasını Erdoğan üzerine kuracak. Parti, Meclis çoğunluğunu kaybetmemek için hem Erdoğan’a hem AK Parti’ye oy verilmesi için özel olarak çalışacak. Sistemin bir bütün olduğunu, yürütme ve yasamanın ayrı partilerden olmasının sorun yaratacağı anlatılacak. Kampanyada kullanılacak dil konusunda da tüm partililer uyarılacak. Seçmeni kucaklayan dil kullanılması, ayrıştırıcı ifadelerden uzak durulması istenecek. Kampanya boyunca, “Kalıcı huzur, kalıcı güven, kalıcı istikrar” sloganları kullanılacak.

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    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, AK Parti, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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