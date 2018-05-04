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    Referandum 2017

    Yurt dışında görevli kamu personelinin izinleri durduruldu

    © AA / Abdullah Yıldız
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (205)
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    Yurt dışında görevli kamu personelinin izinlerinin durdurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Başbakan Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelge ile 60 ülkedeki tüm kamu görevlilerinin izinlerinin, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde görev almaları nedeniyle durdurulması kararlaştırıldı.

    Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelge ile 60 ülkedeki tüm kamu görevlilerinin izinleri Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde görev almaları nedeniyle durduruldu.

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK), basın mensuplarına yönelik olarak temsili sandık oluşturmak suretiyle oy verme, sayım ve döküm ile sandık başı iş ve işlemleri konusunda örnek uygulama gerçekleştirdi.
    © AA / Murat Kula
    YSK, siyasi partilere gönderdiği resmi yazıda seçim tarihini yanlış yazdı
    Genelgede, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın geçici 21. maddesinin (A) fıkrasında, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 27'nci Yasama Dönemi Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi 3 Kasım 2019 tarihinde birlikte yapılır. Seçimin yapılacağı tarihe kadar TBMM üyeleri ve Cumhurbaşkanı'nın görevi devam eder. Meclis'in seçim kararı alması halinde, 27'nci Yasama Dönemi Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi birlikte yapılır" hükmünün yer aldığı belirtildi.

    TBMM'nin genel seçimlerin yenilenmesine ve seçimin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına, TBMM Genel Kurulu'nun 20 Nisan 2018 tarihli 89'uncu birleşiminde karar verildiği ve söz konusu kararın 20 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandığı hatırlatıldı.

    Bu itibarla, Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı seçmenlerin, 24 Haziran Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri ile ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 8 Temmuz Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandık kurulan herhangi bir temsilcilik çevresinde oy kullanabilecekleri kaydedildi.

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
    © Fotoğraf : Saadet Partisi
    Seçim sürecine ilk saldırı
    Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 30 Nisan 2018 tarihli kararı ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı seçmenler için yurt dışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte oy kullanma tarihlerinin belirlendiği hatırlatılan genelgede, ülke ve temsilciliklere göre farklı tarihlerde oy kullandırılmasının mümkün olduğu bildirildi.

    YSK kararına göre, 24 Haziran'da birlikte yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için 7 Haziran-19 Haziran tarihlerinde ve azami 13 gün süre, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda ise 30 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde ve azami 5 gün süre ile oy kullandırılmasına, başlangıç ve bitiş sürelerinin ise ülkelere göre farklı olabileceğine karar verildiği vurgulandı.

    60 ÜLKEDEKİ TÜM KAMU PERSONELİNİN İZİNLERİ DURDURULDU

    Bu kapsamda oy kullanma tarihleri belirlenen 60 ülkedeki tüm kamu görevlilerinin 24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri ile ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 8 Temmuz Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde görev almalarının gerekmesi nedeniyle, oy kullanma tarihleri belirtilen ülkelerde görev yapan tüm kamu personelinin izinlerinin oy kullanma tarihleri süresince durdurulduğu belirtildi. 

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (205)

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    Etiketler:
    İzin, Kamu personeli, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Başbakanlık, Türkiye
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