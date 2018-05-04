AK Parti'de 23 isim veda ediyor

AK Parti'nin önemli isimleri, 24 Haziran seçimlerinde milletvekilliği adaylığı için başvuru yapmadı. Erdoğan'ın devreye girmesiyle bu isimlerin başvurusunun istenebileceği öğrenildi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın aktardığına göre AK Parti’de siyasete veda eden ve milletvekili adaylığı için başvurmayan 23 kişi arasında eski başbakan Ahmet Davutoğlu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski bakanlar Ali Babacan ve Mehmet Müezzinoğlu ve eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in de olduğu öğrenildi.

© AA / Murat Kaynak Davutoğlu: Milletvekili adayı olmayacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki yıllarda yaptığı gibi aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verilmeden önce bazı isimlerden başvuru yapmasını isteyebileceği de dile getiriliyor.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın da son Meclis Başkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yediği yemekte ‘son dönem’ ricasında bulunduğu ve bu yüzden aday olmadığı belirtiliyor.

Kahraman’ın sağlık sorunlarının da etkili olduğu ifade ediliyor.

AK Parti’den adaylığını koymayan 23 isim şöyle:

Mehmet Müezzinoğlu, Burhan Kayatürk, Ekrem Erdem, Hüseyin Samani, İsrafil Kışla, Hüseyin Şahin, Ahmet Davutoğlu, Murat Göktürk, Nükhet Hotar, Hasan Özyer, Kani Torun, Mehmet Ali Pulcu, Mustafa Turhan, Recep Konuk, Coşkun Çakır, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin, Ali Babacan, Beşir Atalay, Özcan Ulupınar, Fevzi Şanverdi, Ayhan Gider, İsmail Kahraman.



