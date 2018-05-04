Kayıt
08:12 04 Mayıs 2018
Ankara+ 27°C
İstanbul+ 14°C
Canlı Yayın
    Arama
    İbrahim Tatlıses

    İbrahim Tatlıses: 'Megri megri'yi de 'Dilo dilo'yu da söylerim, bana fark etmiyor

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 02

    Milletvekili olmak için şansını 4. kez AK Parti'den deneyen İbrahim Tatlıses, Afrin'de hayatını kaybeden askerlere rağmen Hatay ziyaretinde davul ve zurna çalınmasını eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: "Ben, ’megri megri’yi de dilo diloyu da söylerim. Benim için fark etmiyor. Ama onlar için çok fark ediyor."

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde bir grup ünlü isim, 57 askerin hayatını kaybettiği Afrin harekatına destek için Hatay'a gitti ancak muhalefetten bu ziyarette davul ve zurna çalınmasına tepki geldi. Muhalefetin tepkisi, hayatını kaybeden askerlere saygı gösterilmemesi üzerine oldu. 

    Hülya Koçyiğit
    © AA /
    Hülya Koçyiğit'ten Kılıçdaroğlu'na yanıt
    Bu ziyareti en çok eleştirenlerden birisi olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap, AK Parti'nin İzmir'den milletvekili aday adayı İbrahim Tatlıses'ten geldi. Tatlıses,  AK Parti Buca İlçe Başkanlığı’nda şunları söyledi:

    "Adam kendi partisini kuran adama hakaret ediyor. Mustafa Kemal Atatürk değil mi CHP’yi kuran. O değil mi ilk başkanı. Şimdi adam ne dedi bizim için; biz sanatçı değil miyiz? Sanatkâr ve sanatçılar. Demedi mi ’Ey efendiler, her şey olabilirsiniz, cumhurbaşkanı olabilirsiniz ama sanatkâr olamazsınız’. Sen ne dedin; ’Reziller’ dedin. Neymiş efendim Afrin’e giderek ’Dilo dilo yayları’ söylemişiz. Ben, ’megri megri’yi de dilo diloyu da söylerim. Benim için fark etmiyor. Ama onlar için çok fark ediyor."

    'BİZİ CENAZEYE Mİ ÇAĞIRDI?'

    Tatlıses, dün Narlıdere İlçe Teşkilatı’nı ziyareti esnasında "AK Partiye gönlümü verdim, gerekirse kellemi de veririm" sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

    "AK Parti için kellemi bile veririm, dedim. Afrin için moral ziyaretine dönecek olursak, bizi cenazeye mi şehit ailelerine mi çağırdı? Biz oraya şehit ailelerine gitseydik, Fatiha okuyacaktık. Askere morale gittik, ’yaylalar’ı söyledik. Ne var bunda?"

    Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Tatlıses
    © AA /
    İbrahim Tatlıses: AK Parti'ye gönlümü verdim, gerekirse kellemi de veririm
    'ALLAH PARA VERMİŞ…'

    Niyetlerinin kötü olmadığını, faydalı olmak istediklerini iddia eden İbrahim Tatlıses, paraya ihtiyacının olmadığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Allah vermiş ama niyetimiz iyi bir şey olması. İzmirlileri uyandırmamız lazım, uyuyorlar çünkü. O derin uykudan hâlâ uyanamadılar. 2,5 saatte Karşıyaka’ya gitmek ister misin, 5 dakika dururken. Biz Cumhurbaşkanımızdan köprü isteyemez miyiz? Fuar kapatıldı, konser veremiyoruz. Fuar bir kapandı İzmir bitti. Traktörlere mi gidip bakacağız? İnsanlar ta nerelerden geliyorlardı. Kimler çıkmadı ki fuara. Vallahi billahi benim niyetim fuarı yeniden canlandırmak. Millet traktör seyretmeye geliyor. Motor mu, traktör mü, sanatçı mı? Bir mahkemenin yüz karası olarak Buca Cezaevi’nde 14 gün yattım. İzmirliler bize oy verecek, biz de Beyefendi’den isteyeceğiz. Eli boş yüzü kara dönemeyiz. Diyeceğiz ki ’Efendim böyle böyle söz verdik. Bu sözümüzün arkasında duralım."

    'YA ADAYINI ÇIKAR DA GÖRELİM…'

    Muharrem İnce
    © AFP 2018 / ADEM ALTAN
    Muharrem İnce'nin adaylık afişleri ortaya çıktı
    İzmir’in kanadının kırıldığını, kenti uçurmaya geldiğini ileri süren Tatlıses, "CHP de adayını çıkarmadı. Yahu çıkarsın da görelim. Başkanın önünde kimse duramaz. Yüzde 57; 56 da değil" dedi.

    'KOCAOĞLU MUHTEREM BİR ADAM AMA İŞ YAPMIYOR'

    İzmir’de yapmak istediği projeleri de açıklayan Tatlıses’in hedefindeki bir diğer isim ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Aziz Kocaoğlu oldu. 

    Tatlıses, "Ben 5 senedir buradayım, hiçbir şey değişmedi. Ondan önce de 35 sene gittim geldim. Şu anda İzmir’in İstanbul’dan sonra gelmesi lazım ama gelmiyor. Halatı mı kırık neyi kırık bilmiyorum. Çekiyorlar çekiyorlar gelmiyor. Türkiye’yi bırak yurt dışından fuara gelirlerdi. Fuar açılıyordu. Ben 5 senedir buradayım, fuara yaklaşmıyorum bile. Projemin biri fuarı canlandırmak, diğeri körfez kokusunu önlemek. 2.5 saatte Karşıyaka’ya gitmek istemiyorum. Niye İstanbul- İzmir arası 3 buçuk saat? Gerdanlığı yaptıkları için. İzmir bir defa bu at gözlüğünü çıkaracak. Çıkarmadığı zaman bir şey görmüyor. Aziz Kocaoğlu kaç senedir burada. 15 sene mi etti? 15 senede insan çocuğunu nişanlıyor, askere gönderiyor, evlendiriyor. O sünnet bile etmedi. Adam muhterem bir adam ama iş yapmıyor" diye konuştu.

    İlgili konular:

    İbrahim Tatlıses'ten 4. deneme: AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
    Erdoğan: Sınıra gittik, İbrahim Tatlıses coştu
    Orhan Gencebay'dan İbrahim Tatlıses'e: Dili sürçmüş herhalde, Afrin anılarımızın ve askerimizin olduğu yer
    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, AK Parti, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, İbrahim Tatlıses, Afrin, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Moskova'da Ortaçağ Avrupası rüzgarı esiyor
    Moskova'da Ortaçağ Avrupası rüzgarı esiyor
    Karikatür
    Batı ülkeleri kimyasal saldırıyı yalanlayan tanıklara nasıl tepki verdi?
    TİLDA
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği Rus Pantsir-S1 sistemi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam