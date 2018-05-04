'Kılıçdaroğlu: Sayın İnce, adayımız sensin'

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in aktardığına göre, CHP, cumhurbaşkanı adayını bugün saat 10.00’da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda gerçekleşecek törenle açıklayacak. Tören öncesinde kapalı grup bir otelde toplanacak ve Kılıçdaroğlu adayın adını grupla paylaşacak. Alınacak grup kararının ardından salona gelinecek.

Uzun süre adaylık için nabız yoklayan ve anket çalışmalarını inceleyen Kılıçdaroğlu’nun önceki gün Yalova Milletvekili Muharrem İnce’yi çağırdığı ve ‘’Adayımız sensin’’ dediği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre adayın adı Kılıçdaroğlu tarafından anons edilecek. Aday burada CHP’nin seçim bildirgesiyle paralel bir manifesto okuyacak. Salondaki programın ardından Hacıbayram Camii’ne gidilecek ve Cuma Namazı kılınacak. Buradan da 1. Meclis’e geçilecek. Birinci Meclis önünde de Kılıçdaroğlu veya Parti Sözcüsü Bülent Tezcan’ın halka seslenmesi bekleniyor.

BAYKAL'A ZİYARET

İnce’nin bugün saat 14.00 civarında doktorların uygun görmesi durumunda GATA’da tedavi gören eski Genel Başkan Deniz Baykal’ı da ziyaret etmesi bekleniyor. Ardından Yalova’ya hareket etmesi planlanan İnce’nin babasının mezarına gideceği, annesinin elini öpeceği belirtiliyor. İnce’nin yarın da (cumartesi) Yalova Meydanı’nda Yalova halkından 'helallik' alacağı ve mitinglere başlayacağı kaydediliyor.

© AA / Evrim Aydın CHP'li İnce'den mini seçim manifestosu

Kılıçdaroğlu ile İnce arasında miting programlarının da konuşulduğu belirtildi. İkilinin Ankara-İzmir veya İstanbul-İzmir şeklinde iki ilde birlikte miting yapmayı planladıkları öğrenildi. İnce’nin ilk tur için cumhurbaşkanı adaylarına ve ekibe ilişkin kamuoyuyla bir paylaşımda bulunmayacağı, ancak ikinci turda Kılıçdaroğlu ile de istişare ettikten sonra cumhurbaşkanı yardımcılarıyla ilgili halka detaylı bilgi verebileceği kaydedildi.

'KÜRTLERDEN OY ALACAK'

CHP kulislerinde, parti tabanının İnce isminde tereddüt etmeyeceği ve muhafazakâr kesimle birlikte dokunulmazlıklardaki duruşu ile Kürtlerden de oy alacak isim olmasının, aday seçilmesinde etkisi olduğu belirtiliyor. Erken seçim kararının ardından İnce, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etmiş ve ‘’Ya siz aday olun tam destek olayım, olmuyorsanız ben adayım’’ demişti.