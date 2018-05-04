Kayıt
08:12 04 Mayıs 2018
Ankara+ 27°C
İstanbul+ 14°C
Canlı Yayın
    Arama
    Muharrem İnce

    'Kılıçdaroğlu: Sayın İnce, adayımız sensin'

    © Fotoğraf : CHP
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (205)
    0 10

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzun süre adaylık için nabız yoklayıp, anket çalışması yaptırmasının ardından partisinin Yalova milletvekili Muharrem İnce'yi çağırarak "Adayımız sensin” dediği öğrenildi.

    Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in aktardığına göre, CHP, cumhurbaşkanı adayını bugün saat 10.00’da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda gerçekleşecek törenle açıklayacak. Tören öncesinde kapalı grup bir otelde toplanacak ve Kılıçdaroğlu adayın adını grupla paylaşacak. Alınacak grup kararının ardından salona gelinecek.

    Kemal Kılıçdaroğlu - Muharrem İnce
    © Fotoğraf : CHP
    CHP'li Kesici: Muharrem İnce'nin adaylığı kesin gibi
    MANİFESTO OKUYACAK

    Uzun süre adaylık için nabız yoklayan ve anket çalışmalarını inceleyen Kılıçdaroğlu’nun önceki gün Yalova Milletvekili Muharrem İnce’yi çağırdığı ve ‘’Adayımız sensin’’ dediği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre adayın adı Kılıçdaroğlu tarafından anons edilecek. Aday burada CHP’nin seçim bildirgesiyle paralel bir manifesto okuyacak. Salondaki programın ardından Hacıbayram Camii’ne gidilecek ve Cuma Namazı kılınacak. Buradan da 1. Meclis’e geçilecek. Birinci Meclis önünde de Kılıçdaroğlu veya Parti Sözcüsü Bülent Tezcan’ın halka seslenmesi bekleniyor. 

    BAYKAL'A ZİYARET

    İnce’nin bugün saat 14.00 civarında doktorların uygun görmesi durumunda GATA’da tedavi gören eski Genel Başkan Deniz Baykal’ı da ziyaret etmesi bekleniyor. Ardından Yalova’ya hareket etmesi planlanan İnce’nin babasının mezarına gideceği, annesinin elini öpeceği belirtiliyor. İnce’nin yarın da (cumartesi) Yalova Meydanı’nda Yalova halkından 'helallik' alacağı ve mitinglere başlayacağı kaydediliyor.

    Muharrem İnce, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı
    © AA / Evrim Aydın
    CHP'li İnce'den mini seçim manifestosu
    İKİ İLDE ORTAK MİTİNG

    Kılıçdaroğlu ile İnce arasında miting programlarının da konuşulduğu belirtildi. İkilinin Ankara-İzmir veya İstanbul-İzmir şeklinde iki ilde birlikte miting yapmayı planladıkları öğrenildi. İnce’nin ilk tur için cumhurbaşkanı adaylarına ve ekibe ilişkin kamuoyuyla bir paylaşımda bulunmayacağı, ancak ikinci turda Kılıçdaroğlu ile de istişare ettikten sonra cumhurbaşkanı yardımcılarıyla ilgili halka detaylı bilgi verebileceği kaydedildi.

    'KÜRTLERDEN OY ALACAK'

    CHP kulislerinde, parti tabanının İnce isminde tereddüt etmeyeceği ve muhafazakâr kesimle birlikte dokunulmazlıklardaki duruşu ile Kürtlerden de oy alacak isim olmasının, aday seçilmesinde etkisi olduğu belirtiliyor. Erken seçim kararının ardından İnce, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etmiş ve ‘’Ya siz aday olun tam destek olayım, olmuyorsanız ben adayım’’ demişti.

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (205)

    İlgili konular:

    Ahmet Hakan: Şu an CHP adaylığı için en güçlü isim Muharrem İnce
    CHP'li İnce: Erdoğan'dan kurtulma seçeneğimiz Gül olmamalı
    'CHP'nin adayı Büyükerşen ya da İnce olacak'
    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Moskova'da Ortaçağ Avrupası rüzgarı esiyor
    Moskova'da Ortaçağ Avrupası rüzgarı esiyor
    Karikatür
    Batı ülkeleri kimyasal saldırıyı yalanlayan tanıklara nasıl tepki verdi?
    TİLDA
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği Rus Pantsir-S1 sistemi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam