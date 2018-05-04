MHP'de Erdoğan firesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti ile MHP tarafından ortak aday gösterildiği Cumhurbaşkanlığı seçimi için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yapılan başvuruya MHP’den fire geldiği belirtildi.

Sözcü'den Kemal Elibol'un haberine göre, MHP grup toplantısında, Erdoğan'ın adaylığı konusunda oylama yapıldı. Oylamaya, İstanbul milletvekili Atila Kaya, Ankara milletvekili Şefkat Çetin, İstanbul milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu ile yurt dışında olan grup başkanvekili Erhan Usta'nın katılmadığı belirtildi.

MHP lideri Devlet Bahçeli de, Erdoğan'ın aday gösterildiği teklifin üst yazısında imzası olduğu için oy vermedi. Bir milletvekili ise boş oy kullandı. Kaya ve Çetin'in mazeretsiz, İhsanoğlu ve Usta'nın ise mazeretli olarak oylamaya katılmadığı öğrenildi.