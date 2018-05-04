CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Muharrem İnce, "Biz hazırız" dedi.

CHP’nin bugün Cumhurbaşkanı adayı olarak ismini açıklaması beklenen İnce, sosyal medya hesabı Twitter'da "Biz hazırız" diyerek ailesiyle birlikte bir fotoğraf paylaştı.

İnce'nin mesajı şöyle:

Biz Hazırız pic.twitter.com/4hESbBf5IW — Muharrem İNCE (@vekilince) 4 Mayıs 2018

Hürriyet'in aktardığına göre de sabahın erken saatlerinden itibaren İnce’nin cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu fotoğrafları billboardlara asılmaya başlandı.

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay da partisinin İnce'yi cumhurbaşkanı adayı yapmak için imza vermek üzere Türkiye Barolar Birliği'nde toplantı halinde olduklarını bildirdi.

Saat 09.00… Tüm CHP milletvekilleri Cumhurbaşkanı adayımız

Muharrem İnce’ye imza vermek üzere Türkiye Barolar Birliği salonundayız. pic.twitter.com/poGQNLU1QX — Mustafa BALBAY (@mustafabalbay) 4 Mayıs 2018

CHP, 24 Haziran'daki erken seçim için adayını saat 10.00'da açıklayacak. CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıktığında İnce ismini söylemesi bekleniyor.

​'3 MAHCUP GÜLÜMSEYEN YÜZ

© AA / Evrim Aydın Konsensus'tan İnce-Erdoğan anketi

Öte yandan Vatan gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik, “İnce’den ilk demeç ‘Emoji’yle geldi” başlıklı yazısında, Muharrem İnce ile olan görüşmesini aktardı.

Murat Çelik, “İnce’yi önceki akşam, yani partinin anketinden uzak ara birinci çıktığı bilgisini aldıktan hemen sonra aradım” diyerek şöyle devam etti:

“Telefona cevap vermemesi şaşırtıcı değildi. Sadece yoğun olduğundan değil, daha mühimi sessiz kalması gerektiğinden açmıyordu telefonları.

Bunun üzerine Muharrem İnce’ye WhatsApp üzerinden bir mesaj attım. Anket sonuçlarını haber yaptığımı belirtip ‘Herhalde artık hayırlı olsun diyebiliriz’ diye yazdım. İnce’den gelen yanıt, ‘3 emoji’ oldu. 3 mahcup gülümseyen yüz…”

“Cevabı bu şekilde olunca, bunu üstü örtülü ve esprili bir kabul olarak algılayıp, gülerek, ‘Bu ilk demeç mi’ diye sordum” diyen Çelik yazısını şöyle sürdürdü:

“Muharrem İnce de, ‘Evet’ diye yazdı. Esprili bu mesajların ardından, ‘Birkaç cümlelik bir ilk mesaj rica edebilir miyim’ dedim İnce’ye. Yazdığı cevap, ‘Cuma’dan sonra’ şeklinde oldu.

Yarın (bugün) Cuma…