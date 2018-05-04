Ege Denizi'nde Türk gemisinden Yunan gemisine kasıtlı temas

Yunanistan Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde NATO operasyonu çerçevesinde Midilli adası açıklarında kaçak göçmen geçişlerini keşfe çıkan Yunan 'Armatolos' gemisine, Türk ticari gemisi 'Karmate' kasıtlı olarak yaklaşıp temas etti.
#Greek gunboat on patrol nudged by #Turkish cargo vessel: #Navy pic.twitter.com/8H5HADftGg— ATV (@atvpakistan) May 4, 2018
Daha sonra Türkiye kıyılarına doğru hızla uzaklaşan ‘Karmate', Yunan gemisinden gönderilen telsiz çağrılarına yanıt vermedi.
Konuyla ilgili NATO'daki mercilere bilgi verilirken, olayda yaralanan olmadı. Gemide de ciddi bir hasar oluşmadı.
Türkiye kıyılarına yakın Midilli adası, 2015 yılında göçmen akışının en yoğun olduğu yerlerden biriydi.
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