Ege Denizi'nde Türk gemisinden Yunan gemisine kasıtlı temas

'Karmate' isimli bir Türk ticari gemisinin sabah saatlerinde Ege Denizi'ndeki Midilli adası açıklarında kaçak göçmen geçişlerini keşfe çıkan Yunan donanmasına ait 'Armatolos' adlı gemiyle kasıtlı olarak temas ettiği belirtildi.

Yunanistan Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde NATO operasyonu çerçevesinde Midilli adası açıklarında kaçak göçmen geçişlerini keşfe çıkan Yunan 'Armatolos' gemisine, Türk ticari gemisi 'Karmate' kasıtlı olarak yaklaşıp temas etti.

​Daha sonra Türkiye kıyılarına doğru hızla uzaklaşan ‘Karmate', Yunan gemisinden gönderilen telsiz çağrılarına yanıt vermedi.

Konuyla ilgili NATO'daki mercilere bilgi verilirken, olayda yaralanan olmadı. Gemide de ciddi bir hasar oluşmadı.

Türkiye kıyılarına yakın Midilli adası, 2015 yılında göçmen akışının en yoğun olduğu yerlerden biriydi.