İnce, CHP rozetini çıkardı: Allah'ın izniyle, milletin isteğiyle tarafsız cumhurbaşkanı olacağım

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, milletvekillerinin oy birliğiyle aldığı kararla partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendi. Parti daha sonra resmi açıklama için Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'ndaki toplantıya geçti.
Burada kürsüye ilk olarak çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, özetle şu açıklamayı yaptı:
- 25 Haziran'da sadece İzmir'in dağlarında değil, Türkiye'nin bütün dağlarında çiçekler açacak. Bu ülkenin insanlarına inanarak söylüyorum. Bu topraklar demokrasi mücadelesinin verildiği topraklardır, Osmanlı döneminde de Cumhuriyet döneminde de böyle oldu.
'15 TEMMUZ'U FIRSAT BİLİP SİVİL DARBE YAPTILAR'
'EN GENİŞ İTTİFAKI İSTİYORUZ'
'MEDYA BASKI HALİNDE'
- 21. yüzyıldayız, Türkiye'de 20 Temmuz darbesinden sonra hiç kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır. Çünkü yargı bağımsızlığı yoktur. Hapishaneler tıka basa dolu, kimin suçsuz olduğu belli değil. Medya baskı halindedir, bir grup medya direnmektedir onlar da her türlü baskıya direnmektedir.
'5 TEMEL SORUNUN AŞILMASI LAZIM'
- Birincisi demokrasi ve milli irade ipotek altındadır. Bugün sarayın vesayetini perçinlemek için Genelkurmay Başkanı ve sarayın sözcüsü bir başka adaya gidip baskı kurmaktadır. Hiç kimse demokrasi üzerinde vesayet kurmaya yeltenmesin. Kimse orduyu kullanıp demokrasi üzerinde vesayet kurmasın.
- İkinci temel sorunumuz dış politika. Bütün dünya ile barışık olan Türkiye, bütün dünya ile kavgalı. Bütün dünya ile barışık bir yaşam sözü vermek istiyoruz.
- Dördüncü sorun ekonomi. Ne olduğu belli değil, doları kontrol edemiyorlar. Mevcut yöneticiler yakayı tefecilere kaptırmış. Tefeciler ne istiyorsa onu yerine getiriyor. Şunu herkesin bilmesini isterim, 2002 yılında bu ülke nüfusunun yüzde 1'i milli servetin yüzde 38'ine sahipti. Bugün yüzde 1'i milli servetin yüzde 55'ine sahiptir.
- Beşinci sorun eğitim. Anneler babalar, çocukları hangi okula gidecek, hangi sınava girecek bilmiyor. Biz, vicdanı hür nesiller yetiştirmek zorundayız. 16 yılda 14 kez eğitim politikası değişti.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: Tarafsız Cumhurbaşkanı olacağım, parti rozetimi çıkartıyorum pic.twitter.com/OFIskCpJR4— Hüseyin Hayatsever (@hayatsever) May 4, 2018
İNCE: PARTİ BAŞKANINDAN CUMHURBAŞKANI OLMAZ
Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda "Muharrem İnce, eski bir öğretmen. Gel buraya Muharrem İnce" diyerek Yalova vekilini cumhurbaşkanı adayı olarak tanıttı. Kürsüye çıkan İnce şu açıklamayı yaptı:
- Parti başkanından cumhurbaşkanı olmaz, bunu hep söylediniz. Ben de bu görüşünüze hep katıldım. 24 Haziran'da Allah'ın izni, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olacağım. Sadece CHP'lilerin değil, 80 milyonun, herkesin, AK Partililerin, HDP'lilerin, MHP'lilerin, Saadet Partililerin, herkesin cumhurbaşkanı olacağım.
İnce, bu ifadelerinin ardından rozetini çıkartıp CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi. Kılıçdaroğlu da Muharrem İnce'ye Türk bayrağı rozetini taktı.
KILIÇDAROĞLU'NA TEŞEKKÜR, ERDOĞAN'A GÜL ÜZERİNDEN TEPKİ
İnce, sözlerine şöyle devam etti:
- İki insan, iki lider, iki parti lideri. Birisi 'Kardeşim' demiş, beraber parti kurmuşlar. Sen yasaklı olmuşsun, o başbakan olmuş. Milletvekili olmuşsun, gelmiş başbakanlığı sana vermiş. Al demiş, sen başbakan ol benim yerime. Sana bir gün cumhurbaşkanı adayı olmak istediğinde Genelkurmay Başkanı'nı helikopterle onun bahçesine indirmişsin. Bu bir lider, kardeşim dediği, onun sırlarını paylaşan birine, iş kendine geldiğinde yaptığına bak.© AFP 2018 / PETRAS MALUKAS
- Diğer tarafta başka bir lider var. Karşısına çıkıp 2 kere aday, hatta bu salonlarda zaman zaman dozunu aşan laflar söylemiş, eleştirmiş ama sonradan demiş ki 'Çocuklarımızın geleceği için, ülkenin selameti için bana rakip olmuş olabilir ama bu çocuk doğrusudur' demiş.
'ASKERE GİTSEYDİK BEN ÇAVUŞ OLURDUM, O ONBAŞI'
- Cumhurbaşkanı partisiz olur, partisiz olur. Ben 3 Kasım 2002'de milletvekili oldum, sayın Erdoğan Mart 2003'te oldu. Askere gitseydik örneğin ben çavuş olurdum, o onbaşı. Ben ondan kıdemliyim. 16 yıldır aralıksız milletvekiliyim. 2003'te milletvekili oldu sayın Erdoğan, vekil olduğu gün Meclis'e geldi. Parmak izini kullanamadı, çok iyi hatırlıyorum. Aşağılamak için söylemiyorum, bilmiyordu. 1 günlük vekilken başbakan oldu. 1 günlük vekilden başbakan yapacaksınız, 16 yıllık vekilden cumhurbaşkanı yapmayacaksınız, öyle mi? Diyorsanız ki İnce diploman var mı, 8 dönemdir transkript var. İstediğiniz zaman gösteririm. İlerleyen zamanlarda belli olacak. Meydanlarda ekonomi, dış politika, tarım, eğitim konuşacağız diye bekliyorum. 'Bunları konuşmayacağız, kavga edeceğiz, iftira atacağız' kampanyasına girişeceklerse daniskasını yaparım. Ben meydanlarda entelektüel bir tartışma yapmak istiyorum, ha bunu yapmayacağım diyorsanız…© AFP 2018 / ADEM ALTAN
- Ya CHP'ye genel başkan olamadın, Türkiye'ye cumhurbaşkanı olacaksın diyorlar… Tayyip Erdoğan, Beyoğlu'na belediye başkanı olamadı, Türkiye'ye cumhurbaşkanı oldu. Gül, Erbakan'a karşı aday oldu, kaybetti ama cumhurbaşkanı oldu.
AHMET ARİF ŞİİRİ OKUDU
- Terör nereden gelirse gelsin. İster PKK, ister IŞİD, ister FETÖ… En kararlı şekilde mücadele edeceğiz. Bu ülkeyi soyanlara, yetimin hakkını yiyenlere Allah'ın huzurunda söz veriyorum sonuna kadar mücadele edeceğiz. 15 yaşındaydım, Diyarbakırlı Ahmet Arif'i tanıdığımda. Hayata sol pencereden bakmamı sağladı. O Diyarbakırlı Kürt Arif'ten etkilenen İnce, 54 yaşında aynı heyecanı duyuyor ve yaşıyorum. Bir umudum sizde, sokakta, bakkalda. Bunu başaracağız. Türkiye'nin CHP'ye hiç bu kadar ihtiyacı olmamıştı. Bugün benim doğum günüm, sevaplarıyla, günahlarıyla 54 yılı geride bıraktım. Kendisini vatana, millete, bayrağa adayan çocuklarımızın ve milletimiz için çalışacağım.© AA / Okan Özer
'GELECEĞİMİZİ GERİ ALACAĞIZ'
- Arayıp Genel Başkan'a ismimi verenlere de teşekkür ediyorum. Ayağa kalkmak, ışığı yakmak bizim işimizdir. Geleceğimizi geri alacağız, geleceğimizi geri alacağız, geleceğimizi geri alacağız. Bizim derdimiz kavga değil, sorun çözmek. AKP- FETÖ ortaklığı Türkiye'yi rotasından çıkarmıştır. Yargı emir komuta altındadır, ekonomi dış müdahalelere açıktır, Genelkurmay Başkanı hükümetin özel işleriyle meşguldür. Gençlerimiz, akıllı insanlarımız ülkeyi terk ediyor. Memleket yalan rüzgarıyla yönetiliyor. Dışı sıvasız evlerden ağıtlar yükseliyor, pasaportlarımızın Kapıkule'den ötede değeri yok.© Fotoğraf : DHA
'BUGÜN BENİM DOĞUM GÜNÜM…'
- Bugün benim doğum günüm. Sevaplarıyla, günahlarıyla 54 yılı geri bıraktım. Şu andan itibaren kendisini vatanına, milletine, bayrağına adayan, aziz milletimizin refahı için çalışacağım.
'SINAV KAĞITLARINI İSİMLERİNE BAKMADAN OKUR, NOT VERİRDİM…'
- Evlatlarım, çocuklarım, öğrencilerim sizlere sesleniyorum: Bir insanı hayatında 3 kişi kıskanmaz. Anası, babası ve öğretmeni. Benim önemli yerlere gelen birçok öğrencim var, hepsinde payım var, gurur duyuyorum. Ben onlara mekanik, fizik anlatırken. Onların sınav kağıtlarını isimlerini görmeden okur, not verirdim. Adil olarak not vermek için ismini görmemek gerekir. Bunlar 14 sene soruları çaldırdılar. Evlatlarım size sesleniyorum, sizin sorularınızı çaldırmayacağım.© AA / İslam Yakut
AVUKATLARA UYARI: SİZİ HER AN ÇAĞIRABİLİRİM…
- Buradan uyarıyorum, sınavda soru çalan, sandıkta oyu çalar. Uyarıyorum, 50 bin avukat cübbelerinizi arabalarınızda tutun. Sizi her an YSK'nın önüne çağırabilirim. Hazineden parayı çaldırmayacağız. 24 Haziran'da cumhurbaşkanıyım, ben nereye giderim. Saraya mı, Çankaya'ya mı? Sarayı bilim yuvası yapacağım, ülkenin en akıllı evlatlarına vereceğim.
'KAMUDA MÜDÜR OLMAYI ÖYLE BİR KRİTERE BAĞLAYACAĞIZ Kİ…'
- Evlatlarım, gençler size bir sözüm daha olsun, kamuda yükselme, müdür olmak, müsteşar olmak, öyle bir kritere bağlayacağız ki, 100 yıl kimse değiştiremeyecek. Adil olacağız, kimsenin başörtüsü, mezhebi, mini eteği, Kürtlüğü ile ilgilenmeyeceğiz. Veterinerden TÜBİTAK Başkanı yapmayacağız. Parti il başkanından hakim yapmayacağız.
'YÜKSEK YARGIÇLARIN DÜNYA GÖRÜŞLERİ GAZETELERDE ÇARŞAF ÇARŞAF'
- Yüksek yargıçların dünya görüşleri, gazetelerde çarşaf çarşaf. Siz mi adalet dağıtacaksınız. Adalet yoksa o vatanda düzen bekleme. Hukuku yeniden yapılandıracağız. 1929'dan 1938'e kadar Atatürk 330 gününü Yalova'da geçirmiştir.
Yarın Yalova 14.00'da ilk mitingimizi yapıp Yalovalılarla helalleşeceğim.
- Uygun olan arkadaşları 13.30'da 1. Meclis'in önüne bekliyorum. Sevgili parti sözcümüz Tezcan seçim startnı verecek. İktidar istiyoruz, iktidar. Salonu hep birlikte çınlatın, iktidar diye.
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