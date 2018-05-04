İnce, CHP rozetini çıkardı: Allah'ın izniyle, milletin isteğiyle tarafsız cumhurbaşkanı olacağım

CHP'nin, 24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için aday gösterdiği Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Allah'ın izniyle, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olacağım" dedi. CHP rozetini çıkaran İnce'ye partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Türk bayrağı rozeti takıldı.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, milletvekillerinin oy birliğiyle aldığı kararla partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendi. Parti daha sonra resmi açıklama için Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'ndaki toplantıya geçti.

Burada kürsüye ilk olarak çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, özetle şu açıklamayı yaptı:

25 Haziran'da sadece İzmir'in dağlarında değil, Türkiye'nin bütün dağlarında çiçekler açacak. Bu ülkenin insanlarına inanarak söylüyorum. Bu topraklar demokrasi mücadelesinin verildiği topraklardır, Osmanlı döneminde de Cumhuriyet döneminde de böyle oldu.

'15 TEMMUZ'U FIRSAT BİLİP SİVİL DARBE YAPTILAR'

© AA / Murat Kula Kılıçdaroğlu: 20 Temmuz'dan bu yana sivil bir darbe sürecinin içindeyiz

'EN GENİŞ İTTİFAKI İSTİYORUZ'

'MEDYA BASKI HALİNDE'

21. yüzyıldayız, Türkiye'de 20 Temmuz darbesinden sonra hiç kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır. Çünkü yargı bağımsızlığı yoktur. Hapishaneler tıka basa dolu, kimin suçsuz olduğu belli değil. Medya baskı halindedir, bir grup medya direnmektedir onlar da her türlü baskıya direnmektedir.

'5 TEMEL SORUNUN AŞILMASI LAZIM'

© AA / AK Parti, seçmenlerin sorunlarını buldu: OHAL, ekonomi ve demokrasi

Birincisi demokrasi ve milli irade ipotek altındadır. Bugün sarayın vesayetini perçinlemek için Genelkurmay Başkanı ve sarayın sözcüsü bir başka adaya gidip baskı kurmaktadır. Hiç kimse demokrasi üzerinde vesayet kurmaya yeltenmesin. Kimse orduyu kullanıp demokrasi üzerinde vesayet kurmasın.

İkinci temel sorunumuz dış politika. Bütün dünya ile barışık olan Türkiye, bütün dünya ile kavgalı. Bütün dünya ile barışık bir yaşam sözü vermek istiyoruz.

© AA / İbrahim Tatlıses: AK Parti'ye gönlümü verdim, gerekirse kellemi de veririm

Dördüncü sorun ekonomi. Ne olduğu belli değil, doları kontrol edemiyorlar. Mevcut yöneticiler yakayı tefecilere kaptırmış. Tefeciler ne istiyorsa onu yerine getiriyor. Şunu herkesin bilmesini isterim, 2002 yılında bu ülke nüfusunun yüzde 1'i milli servetin yüzde 38'ine sahipti. Bugün yüzde 1'i milli servetin yüzde 55'ine sahiptir.

Beşinci sorun eğitim. Anneler babalar, çocukları hangi okula gidecek, hangi sınava girecek bilmiyor. Biz, vicdanı hür nesiller yetiştirmek zorundayız. 16 yılda 14 kez eğitim politikası değişti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: Tarafsız Cumhurbaşkanı olacağım, parti rozetimi çıkartıyorum pic.twitter.com/OFIskCpJR4 — Hüseyin Hayatsever (@hayatsever) May 4, 2018

İNCE: PARTİ BAŞKANINDAN CUMHURBAŞKANI OLMAZ

Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda "Muharrem İnce, eski bir öğretmen. Gel buraya Muharrem İnce" diyerek Yalova vekilini cumhurbaşkanı adayı olarak tanıttı. Kürsüye çıkan İnce şu açıklamayı yaptı:

Parti başkanından cumhurbaşkanı olmaz, bunu hep söylediniz. Ben de bu görüşünüze hep katıldım. 24 Haziran'da Allah'ın izni, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olacağım. Sadece CHP'lilerin değil, 80 milyonun, herkesin, AK Partililerin, HDP'lilerin, MHP'lilerin, Saadet Partililerin, herkesin cumhurbaşkanı olacağım.

İnce, bu ifadelerinin ardından rozetini çıkartıp CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi. Kılıçdaroğlu da Muharrem İnce'ye Türk bayrağı rozetini taktı.

KILIÇDAROĞLU'NA TEŞEKKÜR, ERDOĞAN'A GÜL ÜZERİNDEN TEPKİ

İnce, sözlerine şöyle devam etti:

© AFP 2018 / PETRAS MALUKAS Gül'ün eniştesi: Akar, 3 saat boyunca Abdullah Bey'i dinlemek zorunda kaldı

Diğer tarafta başka bir lider var. Karşısına çıkıp 2 kere aday, hatta bu salonlarda zaman zaman dozunu aşan laflar söylemiş, eleştirmiş ama sonradan demiş ki 'Çocuklarımızın geleceği için, ülkenin selameti için bana rakip olmuş olabilir ama bu çocuk doğrusudur' demiş.

'ASKERE GİTSEYDİK BEN ÇAVUŞ OLURDUM, O ONBAŞI'

© AFP 2018 / ADEM ALTAN İnce: Biz hazırız

Ya CHP'ye genel başkan olamadın, Türkiye'ye cumhurbaşkanı olacaksın diyorlar… Tayyip Erdoğan, Beyoğlu'na belediye başkanı olamadı, Türkiye'ye cumhurbaşkanı oldu. Gül, Erbakan'a karşı aday oldu, kaybetti ama cumhurbaşkanı oldu.

AHMET ARİF ŞİİRİ OKUDU

© AA / Okan Özer Erdoğan'dan Nazım Hikmet şiiri

© REUTERS / Ümit Bektaş Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu için "Kendisini eleştirmiş, karşısında aday olmuş birisini cumhurbaşkanı göstermek her babayiğidin hakkı değildir" dedi.

'GELECEĞİMİZİ GERİ ALACAĞIZ'

© Fotoğraf : DHA Ataması yapılmayan öğretmen intihar etti

'BUGÜN BENİM DOĞUM GÜNÜM…'

Bugün benim doğum günüm. Sevaplarıyla, günahlarıyla 54 yılı geri bıraktım. Şu andan itibaren kendisini vatanına, milletine, bayrağına adayan, aziz milletimizin refahı için çalışacağım.

'SINAV KAĞITLARINI İSİMLERİNE BAKMADAN OKUR, NOT VERİRDİM…'



AVUKATLARA UYARI: SİZİ HER AN ÇAĞIRABİLİRİM…

Buradan uyarıyorum, sınavda soru çalan, sandıkta oyu çalar. Uyarıyorum, 50 bin avukat cübbelerinizi arabalarınızda tutun. Sizi her an YSK'nın önüne çağırabilirim. Hazineden parayı çaldırmayacağız. 24 Haziran'da cumhurbaşkanıyım, ben nereye giderim. Saraya mı, Çankaya'ya mı? Sarayı bilim yuvası yapacağım, ülkenin en akıllı evlatlarına vereceğim.

'KAMUDA MÜDÜR OLMAYI ÖYLE BİR KRİTERE BAĞLAYACAĞIZ Kİ…'

Evlatlarım, gençler size bir sözüm daha olsun, kamuda yükselme, müdür olmak, müsteşar olmak, öyle bir kritere bağlayacağız ki, 100 yıl kimse değiştiremeyecek. Adil olacağız, kimsenin başörtüsü, mezhebi, mini eteği, Kürtlüğü ile ilgilenmeyeceğiz. Veterinerden TÜBİTAK Başkanı yapmayacağız. Parti il başkanından hakim yapmayacağız.

'YÜKSEK YARGIÇLARIN DÜNYA GÖRÜŞLERİ GAZETELERDE ÇARŞAF ÇARŞAF'

Yüksek yargıçların dünya görüşleri, gazetelerde çarşaf çarşaf. Siz mi adalet dağıtacaksınız. Adalet yoksa o vatanda düzen bekleme. Hukuku yeniden yapılandıracağız. 1929'dan 1938'e kadar Atatürk 330 gününü Yalova'da geçirmiştir.

Yarın Yalova 14.00'da ilk mitingimizi yapıp Yalovalılarla helalleşeceğim.