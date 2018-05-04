Gül, Erdoğan'la birlikte şahitlik yapacağı düğüne mazeret bildirdi

Eski Cumhurbaşkanı Gül, yarın Kayseri'de Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızı Zeynep Özhaseki ile Mehmet Salih Yurt'un düğününe mazeret bildirerek katılamayacağını açıkladı.

© AFP 2018 / Adem Altan Gözler bu düğünde: Erdoğan ve Gül, bir araya gelebilir

Düğünde, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte nikah şahitliği yapması bekleniyordu.

Özhaseki'nin kızı Zeynep Özhaseki ile Mehmet Salih Yurt, yarın saat 19.00'da yapılacak düğünle hayatlarını birleştirecek.

Cumhur ittifakı tarafından cumhurbaşkanlığına yeniden aday gösterilen Erdoğan, yarın saat 14.30'da Cumhuriyet alanında miting yapacak, saat 16.00'da ise şehir hastanesinin açılışına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam da Bakan Özhaseki'nin kızının düğününe katılacak.

Gül ise mazeret bildirerek düğüne katılamayacağını açıkladı.