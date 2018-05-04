Gül, Erdoğan'la birlikte şahitlik yapacağı düğüne mazeret bildirdi

Eski Cumhurbaşkanı Gül, yarın Kayseri'de Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızı Zeynep Özhaseki ile Mehmet Salih Yurt'un düğününe mazeret bildirerek katılamayacağını açıkladı.
Özhaseki'nin kızı Zeynep Özhaseki ile Mehmet Salih Yurt, yarın saat 19.00'da yapılacak düğünle hayatlarını birleştirecek.
Cumhur ittifakı tarafından cumhurbaşkanlığına yeniden aday gösterilen Erdoğan, yarın saat 14.30'da Cumhuriyet alanında miting yapacak, saat 16.00'da ise şehir hastanesinin açılışına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam da Bakan Özhaseki'nin kızının düğününe katılacak.
Gül ise mazeret bildirerek düğüne katılamayacağını açıkladı.
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