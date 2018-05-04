Hükümetten Muharrem İnce açıklamaları: Güzel taktik

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, milletvekillerinin oy birliğiyle aldığı kararla partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendi.

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, İnce'nin adaylığına ilişkin, "Kendinize güvenmiyor, rakibinizi ekarte etme yolunu izliyorsunuz" ifadesini kullandı.

"Seçimlere yönelik her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz" diyen Arslan, siber güvenliğin çok önemli olduğunu söyledi.

TURAN: İNCE İÇİN İMZA VEREN CHP'LİLERİ SAHNEYE ALALIM

AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Bülent Turan da İnce'nin adaylığıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

“Muharrem İnce aday olacak diyorlar” dediğimde, “yok devenin bale pabucu” diye cevap verip bugün İnce için imza veren CHP milletvekillerimizi sahneye alalım:) — BÜLENT TURAN (@turanbulent) May 4, 2018

​Turan, "Güzel taktik. Parti delegesinden takdir görmeyeni cumhurbaşkanı adayı yap, rakipten kurtul, parti sana kalsın. CHP bir kez daha Türkiye'yi yönetmeye aday bir parti olmadığını, entrikaların partisi olduğunu gösterdi.

'Muharrem İnce aday olacak diyorlar' dediğimde, 'yok devenin bale pabucu' diye cevap verip bugün İnce için imza veren CHP milletvekillerimizi sahneye alalım:)" mesajlarını paylaştı.

ELİTAŞ: KILIÇDAROĞLU KENDİ KOLTUĞUNU DA KAYBEDECEK



AK Partili Mustafa Elitaş da Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Büyük vizyon! ‘En çıldırtacak aday' dediler, ‘ekonomi bilecek, başarı hikayesi olacak' dediler ve sonunda Muharrem İnce'yi aday gösterdiler. Görünen o ki AK Parti karşısında 8 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu bir taşla iki kuş vurayım derken sonunda kendi koltuğunu da kaybedecek" ifadelerini kullandı.

Büyük vizyon! ‘En çıldırtacak aday’ dediler, ‘ekonomi bilecek, başarı hikayesi olacak’ dediler ve sonunda Muharrem İnce’yi aday gösterdiler. Görünen o ki AK Parti karşısında 8 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu bir taşla iki kuş vurayım derken sonunda kendi koltuğunu da kaybedecek!!! — Mustafa Elitaş (@mustafaelitas) May 4, 2018

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