Cumhur İttifakı'nın protokolü belli oldu

"Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadesinin yer aldığı protokol metninde, yerli ve milli vurgusu yapılırken, 15 Temmuz darbe girişimine de dikkat çekildi.

© AA / Kayhan Özer Erdoğan Cumhur İttifakı Protokolü'nü imzaladı

Dün son şekli verilen 'Cumhur İttifak'ı protokolünün bugün Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilmesi bekleniyor. Protokolde "AK Parti ve MHP'nin ortak cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan" ifadesine yer verildi. 3 sayfadan oluşan metinde, 'Lider ülke Türkiye' hedefine işaret edildi.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, 15 Temmuz vurgusunun dikkat çektiği metinde başta terör olmak üzere Türkiye'nin karşı karşıya olduğu iç ve dış tehditlerin altı çizildi.

Protokolde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine de ayrı bir yer ayrılarak sistemin önemi ve gerekliliği anlatıldı. Yeni sistemin tam olarak hayata geçmesi için atılacak adımlar sıralandı.

Protokolde, "Cumhur İttifakı neden kuruldu?" sorusuna da kapsamlı bir yanıt verildi. Beka sorunu ile karşılaşmamak için AK Parti ve MHP'nin el ele verdiği belirtildi.