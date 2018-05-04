Yıldırım ve Bahçeli, YSK'ya Erdoğan için ortak başvuru yaptı: 24 Haziran'da söz de karar da milletin

Yıldırım ve Bahçeli'nin YSK'ya gelişinden önce, bina önünde geniş güvenlik önlemi alındı. Mithatpaşa Caddesi trafiğe kapatılırken çok sayıda partili destek vermek üzere bina önünde toplandı.
YSK'ya önce MHP Genel Başkanı Bahçeli, ardından da Başbakan Yıldırım geldi. Yıldırım ve Bahçeli'yi, YSK'ye gelişlerinde, Seçim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Murat Özeren, Özel Kalem Müdürü Halit Filiz, AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, MHP'nin YSK temsilcisi Türker Ercan kapıda, YSK Başkanı Sadi Güven de bina içinde karşıladı.
YILDIRIM: BU İTTİFAKIN GERİSİNDE YENİKAPI RUHU VAR
"Tarihi bir gün yaşıyoruz. Daha istikrarlı yönetim sistemi için çıktığımız bu yolda bir adımı hayırlısıyla atmış bulunuyoruz. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için başvuruyu biraz önce yaptık. Biz bu seçime en sağlam çatı altında giriyoruz. Bizim çatımız millettir, bizim ittifakımız aziz milletimizdir. Bu ittifakın gerisinde Yenikapı ruhu vardır. Adayımızı belirlerken sadece Türkiye'nin aydınlık geleceği ve milletimiz refahı söz konusu olmuştur. Biz topyekün Türkiye'nin kazanmasını esas alıyoruz."
'MİLLET EN DOĞRU KARARI VERECEKTİR'
AK Parti 316 imza ile Erdoğan'ın aday olması için grup kararı almıştı.
'Cumhur İttifakı'na ilişkin protokolün ise saat 14.30'da YSK'ya sunulacağı öğrenildi.
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