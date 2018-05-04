Yıldırım ve Bahçeli, YSK'ya Erdoğan için ortak başvuru yaptı: 24 Haziran'da söz de karar da milletin

Başbakan Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, Erdoğan'ı cumhurbaşkanlığına aday gösteren, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin imzası bulunan başvuru belgesini YSK'ya teslim etti. Yıldırım, CHP'den Muharrem İnce'nin adaylığıyla ilgili, "Hayırlı uğurlu olsun. 24 Haziran'da söz de karar da milletin olacaktır" dedi.

© AA / Kayhan Özer Erdoğan, 316 imzayla cumhurbaşkanı adayı

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 24 Haziran'da yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruda bulunmak üzere Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) geldi.

Yıldırım ve Bahçeli'nin YSK'ya gelişinden önce, bina önünde geniş güvenlik önlemi alındı. Mithatpaşa Caddesi trafiğe kapatılırken çok sayıda partili destek vermek üzere bina önünde toplandı.

YSK'ya önce MHP Genel Başkanı Bahçeli, ardından da Başbakan Yıldırım geldi. Yıldırım ve Bahçeli'yi, YSK'ye gelişlerinde, Seçim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Murat Özeren, Özel Kalem Müdürü Halit Filiz, AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, MHP'nin YSK temsilcisi Türker Ercan kapıda, YSK Başkanı Sadi Güven de bina içinde karşıladı.

YILDIRIM: BU İTTİFAKIN GERİSİNDE YENİKAPI RUHU VAR

Başbakan Yıldırım başvuru sonrası yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Tarihi bir gün yaşıyoruz. Daha istikrarlı yönetim sistemi için çıktığımız bu yolda bir adımı hayırlısıyla atmış bulunuyoruz. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için başvuruyu biraz önce yaptık. Biz bu seçime en sağlam çatı altında giriyoruz. Bizim çatımız millettir, bizim ittifakımız aziz milletimizdir. Bu ittifakın gerisinde Yenikapı ruhu vardır. Adayımızı belirlerken sadece Türkiye'nin aydınlık geleceği ve milletimiz refahı söz konusu olmuştur. Biz topyekün Türkiye'nin kazanmasını esas alıyoruz."

'MİLLET EN DOĞRU KARARI VERECEKTİR'

Yıldırım, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Yalova Milletvekili Muharrem İnce olarak açıklandığının hatırlatılması üzerine de Yıldırım, "Hayırlı uğurlu olsun. Adaylar olacak ve bütün adaylar kendi projelerini, hedeflerini meydanlarda anlatacaklar. Milletimiz herkesi dinleyecek, sonunda ülke için, millet için en doğru kararı verecektir. 24 Haziran'da söz de karar da milletin olacaktır" değerlendirmesini yaptı.

AK Parti 316 imza ile Erdoğan'ın aday olması için grup kararı almıştı.

'Cumhur İttifakı'na ilişkin protokolün ise saat 14.30'da YSK'ya sunulacağı öğrenildi.