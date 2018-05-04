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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

    Akşener'den Erdoğan'a: Yanlış politikalar sonucu Kıbrıs'ı verdin mi?

    © AA /
    Türkiye
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    İstanbul'da vatandaşlarla bir araya gelen İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelttiği soruda, “Yaptığın yanlış politikalar sonucu Kıbrıs’ı verdin mi? Buna müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

    Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © REUTERS / Sergei Karpukhin
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı için 100.000 imza topluyor. Akşener, İstanbul'da Üsküdar İlçe Seçim Kurulu'na gitti ve kendi adaylığı için imza attı.

    Akşener burada yaptığı kısa açıklamada şunları söyledi:

    "100.000 imza için tek güvendiğimiz yer milletimizdi. Bugün görülüyor ki bu güvenimiz son derece doğru. Sadece milletimize güvenmemiz bize yeter. Şimdi YSK önündeyiz söyleyecek çok şey var ama burada konuşmak istiyorum. Ali kıran baş kesen devri sona erecek.Buradan sizin adınıza Sayın Erdoğan’a bir soru sormak istiyorum. Yaptığın yanlış politikalar sonucu Kıbrıs’ı verdin mi? Buna müsaade etmeyeceğiz."

    Temel Karamollaoğlu
    © AA / Erçin Top
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    Öte yandan Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanı adayları için 100.000 imza veren seçmenlerin FETÖ taramasından geçirilmesi önerisine ilişkin de bir göndermede bulundu. Akşener, sosyal medya hesabı Twitter'dan kayınvalidesinin fotoğrafını paylaştı ve "Annem ile teyzem de Kocaeli İl Başkanımız Serdar Kaman eşliğinde imzalarını verdiler. Allah onlardan razı olsun. Haydi bakalım fişleyin" dedi.

    NTV'nin haberinde Akşener'in imzasıyla toplam imza sayısının 64.876'ya yükseldiği belirtildi. Akşam saatlerine doğru 100.000 imzanın toplanması bekleniyor.

     

    Etiketler:
    İYİ Parti, Meral Akşener, Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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