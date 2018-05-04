Karamollaoğlu'ndan Bahçeli'ye: Bugüne kadar FETÖ'yle kim yattı kalktı herkes biliyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı için seçim kuruluna başvurusunu bugün yaptı. Karamollaoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin '100.000 imzada FETÖ taraması' çağrısıyla ilgili, "Bugüne kadar FETÖ’yle kim yattı kalktı herkes biliyor. Bunu kimsenin üstünün örtmesi mümkün değil" dedi.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ankara İl Seçim Kurulu Merkez İlçe Seçim Kurulları içerisinde yer alan Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na giderek imza verdi.

'Bilge başkan Temel başkan' sloganları eşliğinde kurula giden Karamollaoğlu, çıkışta yaptığı konuşmada, üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini söyledi.

Gazete DuvaR'dan Serkan Alan'ın aktardığı habere göre, seçimin huzur içinde geçmesini dilediklerini belirten Karamollaoğlu, "Karar milletin. Saygılı olmak zorundayız. Parti genel başkanları yönetimleri dahil olmak üzere tüm vatandaşlar itidal içerisinde davranmalı. Kim seçilirse seçilsin kararları o alacak. Sadece destek verenleri değil tüm Türkiye'yi temsil edecekler" diye konuştu.

'ALLAHA HAVALE EDİYORUM, GERİSİNE KARIŞMIYORUM'

Gazetecilerin sorusu üzerine, Bahçeli'nin 100 bin imzaya ilişkin sözlerine yanıt veren Karamollaoğlu, "Ben bu çirkinliklerin içine batmak istemem. Herkes kendi söylediğiyle. Bugüne kadar FETÖ'yle kim yattı kalktı herkes biliyor. Bunu kimsenin üstünün örtmesi mümkün değil. Bu usül benim usulüm değil. Allaha havale ediyorum, gerisine karışmıyorum" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, 100 bin imzanın bugün tamamlanıp tamamlanamayacağına ilişkin soruya, "Cumaya biterse memnun oluruz. 100 bin imza toplandıktan sonrası ekstra olarak gelir" yanıtını verdi.