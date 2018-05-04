Saadet Partisi: Devlet Bahçeli rehabilite edilmeli

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanı adayları için imza verecek olan 100.000 kişinin FETÖ ile iltisaklı olup olmadığının araştırılmasını istemesine tepki gösterdi: “Devlet Bahçeli'nin rehabilite edilmesi gerektiği kanaatindeyim."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün yaptığı açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i işaret ederek "Adalet ve İçişleri bakanları, FETÖ'nün seçmen ayağını takip etti mi?" diye sordu. Bahçeli, üstü kapalı bir şekilde cumhurbaşkanı adaylığı için imza veren seçmenlerin de örgütle iltisaklı olup olmadığının araştırılmasını istedi.

Konya Adalet Sarayı'na Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu için imza vermeye gelen Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman da Bahçeli'nin bu 'seçmene FETÖ taraması' talebi ile ilggili Merhaba gazetesinden Hâlid Şen'e konuştu. Yalman, Bahçeli'nin sözlerine tepki göstererek "Sayın Bahçeli her zamanki yaptığı gaflarına devam ediyor. Devlet Bahçeli'nin rehabilite edilmesi gerektiği kanaatindeyim" dedi.

Yalman konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Çok çirkin bir açıklama. Zaten Bahçeli, sayın Erdoğan ile birlikte olmadan önc,e Erdoğan'a karşı da çirkin sözleri vardı, onları da tasvip etmiyorduk. Bahçeli'nin açıklamalarını kınıyorum. Çok ayıp bir şey. Milleti tehdit ediyor. Diyelim ki Temel Karamollaoğlu'na imza verenleri şununla bununla suçlamaya kalkmak veya başka bir siyasi temsilciye imza veren halkı suçlamaya kalkmak, had bilmezlik demektir. Çok yakışıksız bir açıklama."