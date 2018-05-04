Perinçek'ten Bahçeli'ye: 15 Temmuz'da hangi delikteydi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün yaptığı açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i işaret ederek "Adalet ve İçişleri bakanları, FETÖ'nün seçmen ayağını takip etti mi?" diye sordu. Bahçeli, üstü kapalı bir şekilde cumhurbaşkanı adaylığı için imza veren seçmenlerin de örgütle iltisaklı olup olmadığının araştırılmasını istedi.

Vatan Partisi Genel Başknaı Doğu Perinçek de Bahçeli'nin bu talebine sert tepki gösterdi.

Aydınlık’ın aktardığına göre bir ziyaret için Çin’de bulunan Perinçek, şunları söyledi:

"Devlet Bahçeli'nin fişi kalabalık. 15-16 Temmuz'da da fişlendi. 15 Temmuz'da hangi delikteydi? Biz onu göremedik. Bu millet Bahçeli'yi FETÖ darbesine karşı öne çıkamadığını, kuytularda saklandığını fişe yazdı."