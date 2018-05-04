CHP'lilerden Akşener ve Karamollaoğlu'na imza desteği

Manisa'da, Akşener ve Karamollaoğlu'nun 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için ilçe seçim kurullarında hareketlilik başladı. Vatandaşlar, Manisa Adliyesi'ne giderek, Yunusemre ve Şehzadeler ilçe seçim kurullarına imza verdi.
Akdağ, 5 gün boyunca adliyede olacaklarını belirterek, vatandaşlara imza dilekçelerini vermeleri yönünde çağrı yaptı. Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için 17 ilçede koordine olduklarını kaydeden Akdağ, milletin yarınları ve demokratik bir ülke için mücadele ettiklerini söyledi.
Öte yandan, CHP Yunusemre İlçe Başkanlığı yönetimi üyeleri de CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'demokrasinin önünü açın' çağrısına uyarak Manisa Adliyesi'ne gelip seçim kurullarına Akşener ve Karamollaoğlu için imza verdi.
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