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    CHP'lilerden Akşener ve Karamollaoğlu'na imza desteği

    CHP'lilerden Akşener ve Karamollaoğlu'na imza desteği

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (214)
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olmasını isteyenler Manisa Adliyesi'ne giderek ilçe seçim kurullarına imza verdi. CHP'liler de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısına uyarak, Akşener ve Karamollaoğlu için imza attı.

    Manisa'da, Akşener ve Karamollaoğlu'nun 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için ilçe seçim kurullarında hareketlilik başladı. Vatandaşlar, Manisa Adliyesi'ne giderek, Yunusemre ve Şehzadeler ilçe seçim kurullarına imza verdi.

    secimler-adaylık-ysk,basvuru
    © AA / Erçin Top
    Seçmenler 100.00 imza için seçim kurullarında: 4 saatte 80 bin imza
    Sabahın erken saatlerinde başlayan hareketlilik, ilerleyen saatlerde hızlandı. İYİ Parti Manisa İl Başkanı Ümit Akdağ, İYİ Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Güldane Dörtbudak, İYİ Parti Yunusemre İlçe Başkanı Filiz Tuğçe Ayrancı ve beraberindeki partililerle birlikte sabahın erken saatlerinde imza dilekçesini vermek üzere Manisa Adliyesi'ne gitti.

    Akdağ, 5 gün boyunca adliyede olacaklarını belirterek, vatandaşlara imza dilekçelerini vermeleri yönünde çağrı yaptı. Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için 17 ilçede koordine olduklarını kaydeden Akdağ, milletin yarınları ve demokratik bir ülke için mücadele ettiklerini söyledi.

    Öte yandan, CHP Yunusemre İlçe Başkanlığı yönetimi üyeleri de CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'demokrasinin önünü açın' çağrısına uyarak Manisa Adliyesi'ne gelip seçim kurullarına Akşener ve Karamollaoğlu için imza verdi.

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (214)

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    Etiketler:
    Saadet Partisi, İYİ Parti, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Manisa
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