İnce: Cumhurbaşkanı adayınız olarak 51 günlük seferberlik ilan ediyorum

İnce, "Sokaklarda kavga etmeden, tezek mezek demeden, iki ayyaş demeden Türkünü Kürdünü, Alevisini, Sünnisini nasıl bir araya getirdiyse, bir fizik öğretmeni olarak, onların bir fiziksel abisi olarak bu milleti bir araya getirmeye geldim" ifadelerini kullandı.
İnce, "İlhamımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. O bu milleti nasıl bir araya getirdiyse, Türkünü Kürdünü, Alevisini, Sünnisini nasıl bir araya getirdiyse, bir fizik öğretmeni olarak, onların bir fiziksel abisi olarak bu milleti bir araya getirmeye geldim" dedi.
'UYUMAK, YORULMAK YOK. MAZERET YOK MARİFET VAR'
İnce'nin açıklamaları şöyle:
- Ben bu milletin evlatlarına mekanik anlattım, elektrik anlattım, atom fiziği anlattım. Şimdi Allah'ın izni, milletin isteğiyle ben bu memleketin evlatlarına iş bulacağım, aş bulacağım.
- 51 günlük seferberlik ilan ediyorum. Ramazan ayında gece 01.30'da mitinglerimiz olacak. Uyumak, yorulmak yok. Sloganımız mazeret yok marifet var.
- Benim ustam sayılır, Deniz Baykal'ı hastanede ziyaret edeceğim, oradan da babamın mezarını ziyaret edeceğim. Yarın Yalova'da ilk mitingi başlatıyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk.
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