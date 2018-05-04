İnce: Cumhurbaşkanı adayınız olarak 51 günlük seferberlik ilan ediyorum

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 1. Meclis önünde halka hitap etti.

İnce, "Sokaklarda kavga etmeden, tezek mezek demeden, iki ayyaş demeden Türkünü Kürdünü, Alevisini, Sünnisini nasıl bir araya getirdiyse, bir fizik öğretmeni olarak, onların bir fiziksel abisi olarak bu milleti bir araya getirmeye geldim" ifadelerini kullandı.

İnce, "İlhamımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. O bu milleti nasıl bir araya getirdiyse, Türkünü Kürdünü, Alevisini, Sünnisini nasıl bir araya getirdiyse, bir fizik öğretmeni olarak, onların bir fiziksel abisi olarak bu milleti bir araya getirmeye geldim" dedi.

'UYUMAK, YORULMAK YOK. MAZERET YOK MARİFET VAR'



İnce'nin açıklamaları şöyle: