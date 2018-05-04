Nüfus müdürlüklerinde seçim mesaisi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle vatandaşların iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi amacıyla 5 Mayıs Cumartesi ve 6 Mayıs Pazar günleri il ve ilçe nüfus müdürlükleri hizmet verecektir" denildi.
Kamuoyuna Duyuru! pic.twitter.com/GsBkjExFmW— İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) May 4, 2018
İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun askı süresi ile ilgili kararı doğrultusunda, 5 Mayıs Cumartesi, 6 Mayıs Pazar ve 12 Mayıs Cumartesi günleri mesai saatleri içerisinde il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin hizmet vereceği belirtildi.
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