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    Şanlıurfa Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nde, çipli kimlik kartı başvuruları yoğunluğuna neden oldu.

    Nüfus müdürlüklerinde seçim mesaisi

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (215)
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    Nüfus müdürlükleri 24 Haziran'daki seçim nedeniyle vatandaşların iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi için hafta sonu hizmet verecek.

    Halk oylamasında yurt içinde 55 milyon 319 bin 222 seçmen, 167 bin 140 sandıkta oy kullanacak.
    © Sputnik / Erhan Demirtaş
    Seçmen listeleri askıya çıkarıldı
    Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla vatandaşların iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi için bu hafta sonu ile 12 Mayıs'ta il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin hizmet vereceği bildirildi.

    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle vatandaşların iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi amacıyla 5 Mayıs Cumartesi ve 6 Mayıs Pazar günleri il ve ilçe nüfus müdürlükleri hizmet verecektir" denildi.

    ​İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun askı süresi ile ilgili kararı doğrultusunda, 5 Mayıs Cumartesi, 6 Mayıs Pazar ve 12 Mayıs Cumartesi günleri mesai saatleri içerisinde il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin hizmet vereceği belirtildi.

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (215)

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    Etiketler:
    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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