Ermeni kilisesi saldırganı, ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Kadıköy'de kilisenin duvarına yazı yazıp önüne çöp döktüğü iddia edilen Serdar K., cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespiti için Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırıldı.

Kadıköy Caferağa mahallesindeki Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarına yazı yazdığı ve kilise önüne çöp döktüğü iddiasıyla gözaltına alınıp adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılan Serdar K, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatırıldı.

Şüphelinin cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için hastanede gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarına 'Erzurumlu 25 bu vatan bizim' şeklinde yazı yazdığı ve kilise önündeki çöp konteynerlerini kapının önüne getirip içindekileri yere döktüğü iddiasıyla gözaltına alınan Serdar K. (45) adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Şüphelinin psikolojik sorunları olduğu ve daha önce iki kez intihara teşebbüs ettiği öne sürülmüştü.