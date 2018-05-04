Erdoğan'dan CHP'ye: Diyelim yönetimi devraldınız, millete ne vaat ediyorsunuz?

İstanbul'da Mısır Çarşısı açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi eleştirerek, "15 tane milletvekilini gitti bir sözde partiye verdi. Ondan sonra sıralarda o vekiller yok. Sizden bu ülkeye fayda olmaz. Demokrasi namus meselesidir. Diyelim yönetimi devraldınız, millete ne vaat ediyorsunuz?" diye sordu.

© REUTERS / Ed Jones Erdoğan: Cumhur İttifakı, açık ara önde

Mısır Çarşısı'nın açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde 24 Haziran'daki seçimler vardı. Seçilecek cumhurbaşkanının bir sonraki seçime kadar ülkeyi yöneteceğini söyleyen Erdoğan, "Kullanılan oyun 5 yıllığına dönüşü yok. Milletimiz her zamankinden daha çok şartları değerlendirmeli" dedi.

"Manifestomuzda ülkemizi nasıl yöneteceğimizi bütün teferruatıyla açıklayacağım ve bugüne kadar yaptıklarımızı ve bundan sonra yapacaklarımızı milletimizle paylaşacağım" diyen Erdoğan, "Peki öteki ittifaklar, öteki partiler ne yapıyor diye baktığımızda, gördüğümüz şudur: Bunların tek bir amacı millete söyleyebileceği tek bir projesi vardır. O da Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmektir. Diyelim ki bunu başardınız. Ve yönetimi devraldınız. Peki siz millete ne vaat ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

15 milyon TL'lik maliyetle tamamlanan Mısır Çarşısı eskisinden daha sağlam, daha güzel bir görünüşe kavuştu. Turizm maruz kaldığımız saldırılardan dolayı düşüş yaşamıştı. Bu sene inşallah 40 milyon turist bekliyoruz.

'BEN DE BURADA ESNAFTIM'

© REUTERS / Kayhan Özer Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: İşçi ve emekçi kardeşlerimizle sonuna kadar kol kola yürüyeceğiz Çarşımız yapılan restorasyonla çağdaş standartlarda hizmet verir hale gelmiştir. Mısır Çarşısı Valide Safiye Sultan tarafından inşaatı başlatılan, Valide Hatice Sultan tarafından bitirilen nadide bir eserdir. Zaman içerisinde özellikle cumhuriyet döneminde pek çok orijinal özelliği tahrip edilen bu eser, aslına uygun şekilde baştan sona elden geçirilmiştir.

Ben de bura​da şarküteri ürünleri satan esnaftım. Her zaman söylediğim gibi biz, köksüz bir millet değiliz.

'CHP ZİHNİYETİ KİRLİLİKTİR, ÇÖP DAĞLARIDIR'

© AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar Erdoğan: CHP denince akla yolsuzluk gelir

Siz insanlara kullanacakları yeri, altyapıyı göstermezseniz onlar da gider her yere yerleşir. Milletin ekmeğini karneye bağlayan, inancı ile uğraşan sur içinde mescit bırakmayan tek parti iktidarı vardı.

İstanbul'u CHP Belediyesi'nden aldım. Milletin ekmeğini karneye bağlayan, inancı ile uğraşan sur içinde mescit bırakmayan tek parti iktidarı vardı. CHP zihniyeti kirliliktir. CHP zihniyeti çöp dağlarıdır. Bunları yaşayanlara soracaksınız gençler. Milletimizin Menderes ile yapmaya çalıştığı atılımın önünü iftiralarla kesen bu zihniyetin yaptıklarının bedeli çok ağırdır.

'GAZETELER GAZ MASKESİ DAĞITIYORDU'

Gazeteler gaz maskesi dağıtıyordu, belediyeye biz geldik tüm o maskeleri kaldırdık.

'40 MİLYONLUK REKOR TURİST SAYISIYLA ŞAHLANIŞ DÖNEMİNE GİRİYORUZ'

© AA / Onur Çoban Kurtulmuş: 40 milyon turist gelecek, seçim turistleri ilgilendiren bir şey değil

İnsanlar gelip geçici sistemler kalıcıdır. 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiyor muyuz? Bu kalan 50 günde gece gündüz demeden çalışacak mıyız? Türkiye cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle çok partili hayata geçtiğimiz dönemden beri yaşadığı krizlerin üstesinden gelecek bir imkan elde etmiştir. Yeni hükümet sistemimiz rahmetli Özal başta olmak üzere her siyasinin özlemiydi.

'7 HAZİRAN'DA HÜKÜMET KURULAMAYINCA YENİDEN SEÇİME GİDEREK KRİZİN ÖNÜNE GEÇTİM'

© AA / Kayhan Özer Erdoğan Cumhur İttifakı Protokolü'nü imzaladı

Çankaya'ya çıktık, orada farklı bir cumhurbaşkanlığı sürecini başlattık. İlk günden itibaren anayasanın verdiği tüm yetkileri sonuna kadar kullanarak meselelerin çözümünde en önde yer aldım. 7 Haziran seçimlerinde hükümet kurulamayınca yeniden seçime giderek krizin önüne geçtim.



'PARLAMENTO CUMHURUN İTTİFAKI İLE DAHA GÜÇLÜ'

© AA / Evrim Aydın Yıldırım ve Bahçeli, YSK'ya Erdoğan için ortak başvuru yaptı: 24 Haziran'da söz de karar da milletin

Cumhur İttifakı'nı kurduk. Şimdi hep beraberiz, aramızda ayrılık gayrılık yok. Parlamento cumhurun ittifakı ile daha güçlü. Bu seçimlerin normal zamanda olmasını planlamıştık ama böyle bir gelişme olunca 24 Haziran'a çektik. Anamuhalefetin meydan okumalarını dikkate almadık. Türkiye'yi uzun süre seçim gündemiyle oyalamamak için 24 Haziran'ı seçim tarihi olarak açıkladık.

Genellikle ilkler her zaman zordur, her zaman sıkıntılıdır. Ancak neticesi bereketlidir. Türkiye, yeni yönetim sisteminin ilk seçimini inşallah kolay şekilde gerçekleştirecektir. Pazar günü seçim manifestosunu, yaklaşık bir hafta sonra da seçim beyannamesini açıklayacağım.

'SÖYLEYECEKLERİ TEK ŞEY ERDOĞAN'I İNDİRMEK'

© AA / Murat Kula Selvi: İşte Erdoğan’ın açıklayacağı manifesto

Sizlerden rica ediyorum, karşınıza gelip de sizden oy isteyen, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığından başka bir şey vaat etmeyenler, size bir şeyler sunar da ikna olursanız, samimi söylüyorum, oyunuzu ona verin.

Manifestomuzda ülkemizi nasıl yöneteceğimizi bütün teferruatıyla açıklayacağım. Ve bugüne kadar yaptıklarımızı ve bundan sonra yapacaklarımızı milletimizle paylaşacağım. Peki öteki ittifaklar, öteki partiler ne yapıyor diye baktığımızda, gördüğümüz şudur: Bunların tek bir amacı millete söyleyebileceği tek bir projesi vardır. O da Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmektir. Diyelim ki bunu başardınız. Ve yönetimi devraldınız. Peki siz millete ne vaat ediyorsunuz?

'İTTİFAKLARIN AMACI ÜLKENİN DERTLERİNE DERMAN OLMAK DEĞİL'

