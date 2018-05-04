CNN Türk'te Genel Müdür Aktaş'la yollar ayrıldı, Kanal D'de tasfiye sürüyor

Demirören Grubu'nun satın aldığı Doğan Medya Grubu'nda işten çıkarmalar devam ediyor. Kanal D'de 12 çalışanın işine son verilmesinin ardından CNN Türk, 2015'ten bu yana genel müdürlük görevini yürüten Erdoğan Aktaş'la yollarını ayırdı.

© AFP 2018 / Ozan Köse Ahmet Hakan, Kanal D'ye veda etti

Doğan Medya Grubu'nda, Kanal D'nin ardından haber kanalı CNN Türk'te de görev değişimi yaşandı.

Medya Radar'ın haberine göre CNN Türk, 2015'ten bu yana genel müdür görevini yürüten Erdoğan Aktaş'la yollarını ayırdı. Aktaş bu göreve 8 Aralık 2015 tarihinde getirilmişti.

Medyaradar'ın iddiasına göre, Aktaş'ın yerine dış habercilikten yetişen, TRT, TGRT, CNN Türk ve ATV'de görev yapmış olan Bora Bayraktar gelecek.

Kanal D'de ana haberi sunan Ahmet Hakan ve Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar ile yolların ayrılmasının ardından dün de Kanal D Haber Merkezi'nden 12 kişi işten çıkarıldı.