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    Çankaya'daki Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Merkezi binasına silahlı saldırı düzenlendi.

    İstanbul'da aralarında HDP'li yöneticilerin de olduğu 10 kişi tutuklandı

    © AA / Emin Sansar
    Türkiye
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    HDP Güngören İlçe Teşkilatı'nda PKK propagandası yapıldığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında HDP İl Başkanı Cengiz Çiçek ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 10 kişi tutuklandı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, 28 Nisan'da HDP Güngören İlçe Teşkilatı'nda terör örgütün propagandası yapıldığına dair ihbar üzerine yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, HDP İl Başkanı Cengiz Çiçek ve 9 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

    HDP
    © Fotoğraf : DHA
    HDP ilçe binasına operasyon
    Savcılık, 10 şüpheliyi de tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

    AA'nın aktardığı habere göre, savcılığın şüpheliler hakkındaki sevk yazısında, 28 Nisan'da HDP İlçe Teşkilatı'nda terör örgütünün propagandasının yapıldığına dair ihbar üzerine çıkarılan arama kararı doğrultusunda, söz konusu ilçe binasında Abdullah Öcalan ile öldürülen örgüt üyelerinin posterleri ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi.

    Söz konusu propaganda eyleminin sosyal medyada paylaşıldığının da tespit edildiği anlatılan sevk yazısında, yapılan araştırmalarda söz konusu propaganda eyleminin düzenleyicilerinin HDP İl Başkanı Cengiz Çiçek, HDP Güngören İlçe Başkanı Ömer Özkan, ilçe yöneticileri Halit İpekyüz, Mehmet Emin Kılıçarslan, Yüksel Seyitvan, Gülsimet Önal, Keziban Bulak, Kazim Köse ile HDP İl Teşkilatında bulunan Gönül Karaman ve Yusuf Kesik olduğunun belirlendiği ifade edildi.

    Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, tüm şüphelilerinin 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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    Etiketler:
    tutuklama, HDP, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
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