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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

    Bahçeli'den İnce'nin adaylığına yorum: MHP'ye en yüksek husumeti besleyen bir şahıs

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (217)
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin adaylığına ilişkin, "MHP'ye en yüksek husumeti besleyen bir şahıs CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

    Muharrem İnce
    © Fotoğraf : CHP
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    Bahçeli, gazetecilerin CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin adaylığıyla ilgili sorularını yanıtladı.

    Adaylıkla ilgili soruya Bahçeli, "MHP'ye en yüksek husumeti besleyen, MHP'nin olağanüstü kurultay aşamasında sözde muhaliflere salon kiralanmasına destek veren yardım eden bir şahıs, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmuştur. Elbette hayırlı olsun." cevabını verdi.

    Bahçeli, YSK önünde Başbakan Binali Yıldırım'a bu sorunun sorulduğunu, ancak kendisinin açıklama yapmadığının hatırlatılması üzerine ise "Cumhur İttifakı tek sestir, tek sözdür. Bunun dışında başka bir şeye gerek yoktur" değerlendirmesinde bulundu.

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (217)

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    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, MHP, CHP, Muharrem İnce, Devlet Bahçeli, Türkiye
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