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    Selahattin Demirtaş

    Demirtaş, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak resmen açıklandı

    © REUTERS / Umit Bektas
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (218)
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    HDP, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adaylığını resmi olarak duyurdu.

    1 Mayıs 2018, İstanbul, Maltepe mitingi, HDP korteji, Selahattin Demirtaş posteri
    © REUTERS / Osman Orsal
    HDP, cumhurbaşkanlığı seçim şarkısını paylaştı
    HDP, tutuklu durumdaki eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adaylığını, bugün İstanbul ve Diyarbakır’da eşzamanlı olarak düzenlediği etkinlerde açıkladı.

    Cumhuriyet'in haberine göre Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, Diyarbakır'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında, "Bir baskın seçimle karşı karşıyayız. Bizler geçmişten bugüne kadar bütün zorlukları aşarak devrimci, demokrat bir mücadelenini ferdi olduk, olmaya da devam edeceğiz. Biz makam ve mevki için bu mücadeleyi vermiyoruz. Çok değerli dostum, yoldaşım Selahattin Demirtaş makam, mevki için cumhurbaşkanı adayı değil, halkının mücadelesine, demokrasi mücadelesine, özgürlük mücadelesine katkı sunmak için adaydır" şeklinde konuştu.

    Türk'ün ardından kürsüye çıkan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan şu ifadeleri kullandı:

    'EN İLKELİ İTTİFAK KÜRTLERİN KENDİ ÖZ İTTİFAKIDIR'

    • Bugün burada önemli bir süreç ve dönemin tarihi açıklamasını yapacağız. Adayımız Edirne F tipi hapishanesinde rehin tutulan Sayın Selahattin Demirtaş’tır.Selahattin Demirtaş Kürt halkının ve Kürt siyasi partilerinin ortak ittifakı olarak bugün Türkiye kamuoyuna duyurulmuştur. En ilkeli ittifak Kürtlerin kendi öz ittifakıdır. Kürtleri muhatap olarak kabul etmeyenler şunu bir kez daha görsün ki Kürt halkı yalnız değildir, birlik ve beraberliğini oluşturmuştur. İşte bugün Amed bunun ispatıdır.
    • Tarihi bir dönemde tarihi bir süreçte böylesine baskın bir seçimde Türkiye toplumunun ve Kürt halkının artık kaybedecek zamanı yoktur. Selahattin Demirtaş sadece Kürtlerin değil, bu ülkede yaşayan Ermenilerin, Süryanilerin, Alevilerin, kadınların ve gençlerin adayıdır. Demirtaş umudun gerekçesidir, umudun yaratıcısı olarak bu toplumda var olmuştur, var olmaya devam edecektir. Şimdi yapmamız gereken en önemli şey, sevgili Selahattin Demirtaş'a sahip çıkmaktır.

    DEMİRTAŞ'TAN MESAJ

    Buldan konuşmasının ardından Demirtaş'ın mesajını okudu. Demirtaş'ın mesajı şöyle:

    "Çok değerli dostlarım, sevgili arkadaşlarım;

    Hepinizi yürekten selamlıyorum.

    Sanırım bu mesajım sizlere okunduğunda, yeni yaşamın, yeni umudun ve yepyeni bir geleceğin sözcülüğünü yapmak üzere beni Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etmiş olacaksınız.

    Her şeyden önce bu şerefli göreve beni layık görmüş olmanızdan büyük onur duyduğumu belirtmek isterim. Siyasi rehine olarak F tipi bir hücrede tutuluyor olmama rağmen, bu zorlu misyonu yerine getirebileceğime inanmış olmanız, omuzlarımdaki yükü daha da arttırmıştır.

    Bu süreçte bana güvenen, inanan, dostluğunu, dayanışmasını, desteğini bir an olsun esirgemeyen bütün halkımıza ve partim HDP’ye en derin şükranlarımı sunuyorum.

    Bütün baskılara, tehditlere ve saldırılara rağmen, yüreği benimle birlikte atan milyonların bu erdemli duruşu göstermiştir ki, 6 milyon kişinin sığabileceği bir hücre henüz icat edilemedi. Bir buçuk yıldır bu hücrede sizlerle birlikte nefes aldım ve sizlerle birlikte yaşadım. Özgürlük, demokrasi, eşitlik, adalet ve barış değerlerini sizler adına burada da temsil etmeye çalıştım. Neredeyse her gün, aralıksız bir şekilde aleyhime yürütülen karalama, iftira, hakaret kampanyalarına rağmen sevginizin ve güveninizin artarak devam etmesi, sorumluluğumu arttırmıştır. Bana düşen şey de, bedeli ne olursa olsun sizlerin bu duruşuna layık olmaktır.

    Bunun için, elimden gelenin fazlasını yapacağımdan kuşkunuz olmasın. Ancak takdir edersiniz ki, burada elim kolum önemli ölçüde bağlıdır. Şimdi, benim elim de kolum da, sesim de, nefesim de sizsiniz; gençlerdir, kadınlardır.

    Zorlu ve adaletsiz bir seçim kampanyası olacağına kuşku yok. Zorbaların yaptıkları, yapacaklarının da teminatıdır. Ama yılmak yok. Geri adım atmak yok. Gece gündüz demeden ev ev, sokak sokak, köy köy dolaşmalısınız. Beni değil, yeni yaşamın güzelliğini herkese anlatmalısınız. Bir arada, barış içerisinde, kardeşçe ve eşitçe yaşamanın ne kadar güzel olacağını anlatmalısınız.

    Emeği sömürülen işçinin, toprağa küsmüş perişan çiftçinin, siftah yapmadan dükkanını kapatan esnafın derdinin çözümünün HDP’de olduğunu sakin sakin, sabırla anlatacaksınız. Şiddet gören kadınların, talan edilmiş doğanın, işten atılan mağdurların, cezaevine tıkılan masumların yaralarını ancak bizim sarabileceğimizi herkese göstermelisiniz.

    Yok sayılan, her gün hakaret edilen, yurttaş yerine konulmayan Kürtlerin, Alevilerin, Ermenilerin, Sünnilerin, Çerkeslerin, Arapların, Pomakların, Romanların ve daha nicelerinin kırılan onurlarını, gasp edilen haklarını ancak bizimle birlikte telafi edebileceklerine onları ikna etmelisiniz. Bu hırsızlık, talan, yolsuzluk, rant ve rüşvet çarkına ancak bizim çomak sokup bu çarkı durdurabileceğimizi, herkes sizden bir kez daha duymalı.

    Bu kısa seçim kampanyasında herkes ama herkes aktif bir seçim çalışması içinde olmalıdır. Ben de buradan, küçük imkanlarla size destek olmaya çalışacağım. Göreceksiniz, 24 Haziran seçimlerinin en güzel sürprizi biz olacağız. İkinci turda kimi destekleyeceksiniz diye soranlara, büyük bir özgüvenle şunu söyleyin: “Biz ikinci turda da Demirtaş’ı destekleyeceğiz. Peki, siz kimi destekleyeceksiniz?”

    Buna inanın ve yapalım.

    Kampanya boyunca, bütün partilerden yurttaşlarımızla kucaklaşmayı ihmal etmeyin. CHP, AKP, MHP, İYİ Parti’den Saadet Partisi’ne, HÜDAPAR’a kadar bütün partilerin seçmenleri kardeşlerimizdir. Toplumsal yaşamı cehenneme çeviren kutuplaşmayı bitirmek için elinizden geleni yapın lütfen. Bu, bizim için seçim kazanmaktan daha kıymetlidir. Bunu asla unutmayın. Provokasyonlara asla müsaade etmeyin.

    En neşeli, en coşkulu halinizle 24 Haziran zaferine hazırlanın. Biz Türkiye’yi çok daha ileriye taşımak; güven, huzur, barış, refah içerisinde bir yaşam kurmak için kararlı ve inançlı bir şekilde iktidara yürüyoruz. 80 milyonun tamamına hizmet etmek için 55 milyon seçmenden görev talep ediyoruz. Kendimize, kadrolarımıza güveniyoruz. Halkla birlikte, el ele büyük bir demokrasi inşa edeceğimizden herkesin emin olmasını istiyorum.

    Çok değerli yoldaşlarım, saygıdeğer halkımız;

    Bizimle yan yana durmaktan imtina eden, biz yokmuşuz gibi davranan, bizi baraj altında bırakıp ezmeye çalışan bütün diğer siyasi parti yönetimleri bu tutumlarından dolayı utanacak, mahcup olacaklardır. Çünkü dışlayıp yok etmeye çalıştığınız HDP, en büyük ittifakını ezilen halklarla yapmıştır zaten. İki tuhaf ittifaka karşı artık tek bir hakiki alternatif vardır, o da HDP’dir. Yolun açık olsun HDP! Sen halka emanetsin, halkımız da Allah’a emanet olsun.

    Son olarak, beni bu onurlu göreve layık gören bütün halkımıza, çalışma arkadaşlarıma, destek açıklaması yapan parti ve hareketlere, sivil toplum örgütlerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi herkesi, canla başla seçim çalışmasına, sandığı örgütlemeye ve sandıktan en büyük umudu, zaferi çıkarmaya davet ediyorum.

    Biz kazanacağız, mutlaka kazanacağız.

    Buna inanın ve yapalım."

    SEÇİM SLOGANLARI

    HDP Demirtaş için seçim sloganı olarak, Türkçe, 'Yurttaş, arkadaş, yoldaş, Demirtaş', Kürtçe ise, 'Tu Dıkarî' (Yapabilirsin) ve 'Mırovekî Baş Demirtaş' (İyi İnsan Demirtaş) ifadelerini belirledi.

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (218)

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    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, HDP, Pervin Buldan, Ahmet Türk, Selahattin Demirtaş, Diyarbakır, İstanbul, Türkiye
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