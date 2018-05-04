TRT ve Taksim Meydanı işgal davasında 16 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 15 sanığa müebbet hapis

15 Temmuz darbe girişiminde TRT binasının işgal edilmesi ve sonrasında çıkan olaylarda 3 kişinin ölümü, 50 kişinin yaralanması ile Taksim Meydanı'nın kontrol altına alınmaya çalışılması sırasında 39 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin görülen davada, 16 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 15 sanık da müebbet hapis cezasına çarptırıldı.