Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Değerler eğitiminin verilmediğini düşünenler 15 Temmuz'a baksın

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, değerler eğitiminin öğrencilere hakkıyla verildiğini belirterek, "Eğer değerler eğitiminin verilmediğini düşünen varsa 15 Temmuz gecesine baksın. 7'den 77'ye herkes uçaklar, helikopterler, tanklar ve silahların karşısına biraz sonra canlarını da verebileceğini bilerek, birçoğu da abdest alarak sokağa çıktı" dedi.

Yılmaz, 15 Temmuz Şehitler Platformu tarafından Şehit Mehmet Güder İmam Hatip Lisesi'ne yaptırılan Millet Kütüphanesi'nin açılış törenine katıldı. Kütüphanenin açılış kurdelesini kesen Yılmaz, açılışın ardından burada yaptığı konuşmada, derslerde ilkokuldan liseye kadar 15 Temmuz Darbe Girişimini müfredata aldıklarını hatırlattı.

Bazılarının "Değerler eğitimi ne oluyor?" diye sorduklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

Bilin ki değerler eğitiminde de bir aksama yoktur. Değerler eğitimi de hakkıyla evlatlarımıza veriliyor. Eğer değerler eğitiminin verilmediğini düşünen varsa 15 Temmuz gecesine baksın. 7'den 77'ye herkes uçaklar, helikopterler, tanklar ve silahların karşısına biraz sonra canlarını da verebileceğini bilerek, birçoğu da abdest alarak sokağa çıktı. Bir çoğu 'dönemem' diye çıktı.

Bir insanın en değerli varlığı canıdır. Canını dahi bu ülkenin değerleri, bağımsız yaşaması ve işgale uğramaması için bir terör örgütünün başkasının piyonları olaraktan irademizin üzerine söz söylememesi için sokağa çıktılar ve 251 şehidimiz, 2 binin üzerinde de gazimiz oldu. Bu milletin evladına değerler eğitiminin verildiğini göstermek için bundan başka delile gerek var mı?

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