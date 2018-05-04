Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Değerler eğitiminin verilmediğini düşünenler 15 Temmuz'a baksın

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, değerler eğitiminin öğrencilere hakkıyla verildiğini belirterek, "Eğer değerler eğitiminin verilmediğini düşünen varsa 15 Temmuz gecesine baksın. 7'den 77'ye herkes uçaklar, helikopterler, tanklar ve silahların karşısına biraz sonra canlarını da verebileceğini bilerek, birçoğu da abdest alarak sokağa çıktı" dedi.
Yılmaz, 15 Temmuz Şehitler Platformu tarafından Şehit Mehmet Güder İmam Hatip Lisesi'ne yaptırılan Millet Kütüphanesi'nin açılış törenine katıldı. Kütüphanenin açılış kurdelesini kesen Yılmaz, açılışın ardından burada yaptığı konuşmada, derslerde ilkokuldan liseye kadar 15 Temmuz Darbe Girişimini müfredata aldıklarını hatırlattı.
Bazılarının "Değerler eğitimi ne oluyor?" diye sorduklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:
Bilin ki değerler eğitiminde de bir aksama yoktur. Değerler eğitimi de hakkıyla evlatlarımıza veriliyor. Eğer değerler eğitiminin verilmediğini düşünen varsa 15 Temmuz gecesine baksın. 7'den 77'ye herkes uçaklar, helikopterler, tanklar ve silahların karşısına biraz sonra canlarını da verebileceğini bilerek, birçoğu da abdest alarak sokağa çıktı. Bir çoğu 'dönemem' diye çıktı.
Bir insanın en değerli varlığı canıdır. Canını dahi bu ülkenin değerleri, bağımsız yaşaması ve işgale uğramaması için bir terör örgütünün başkasının piyonları olaraktan irademizin üzerine söz söylememesi için sokağa çıktılar ve 251 şehidimiz, 2 binin üzerinde de gazimiz oldu. Bu milletin evladına değerler eğitiminin verildiğini göstermek için bundan başka delile gerek var mı?
'EN ÇOK ŞEHİT CENAZESİNE KATILMIŞ BİR KARDEŞİNİZİM'
En çok şehit cenazesine katılmış bir kardeşinizim. Kırklareli Kofçaz ilçesinin nüfusu 500 ama bir şehit cenazesi kaldırdık 5 bin kişiyle. Bir şehit cenazesini 5, 10, 15 bin kişiyle, Sivas merkezde 50 bin kişiyle kaldırıyoruz. Şehit babasına 'Sen bunları tanır mısın' diyorum. Hiçbirisini de tanımaz. Yağmur yağar, karda, çamurda bütün öğrenciler de gelir. Çünkü biliyorlar ki bu şehit ben bu ülkeden özgür, bağımsız yaşayayım diye en büyük fedakarlığı yapıyor. Onun yapmış olduğu bu fedakarlık karşısında bir teşekkür ifadesini göstermesi lazım. Katılanlar bizim gençlerimiz, çocuklarımız, lisedeki ortaokuldaki öğrencilerimiz, bundan daha güzel değerler eğitimi olabilir mi?
Yine bir öğrenci okulun kapısına geliyor, hava da yağmurlu. Yağmurun altında İstiklal Marşı'nın duyduktan sonra çakılı kalıyor, bir adım dahi ileri atmıyor. Müdür, 'Evladım niye içeri girmedin' diyor. 'Yağmur yağarken gitseydim ben şehitlere, bayrağa, İstiklal Marşı'na karşı saygısızlık yapmış addederdim kendimi' diyor. Bundan daha büyük değerler eğitimi olur mu?"
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