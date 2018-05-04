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    Deniz Baykal

    'Baykal'a yönelik kaset komplosu' davasında 10 tahliye

    © AA /
    Türkiye
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    Eski CHP Genel Başkanı Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili 171 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 10 kişinin tahliyesine hükmetti.

    Deniz Baykal
    © AA / Güven Yılmaz
    Baykal'a yönelik kaset kumpası soruşturması tamamlandı
    Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davada mahkeme, 10 kişinin tahliyesine hükmetti.

    Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Savcının mütalaasının ardından duruşmaya müzakere için ara veren Mahkeme Başkanı Bayram Kantık, daha sonra ara kararı açıkladı.

    Yakalama kararı bulunan sanıkların yakalamalarının beklenmesine hükmeden heyet, bazı sanıkların ByLock'u kullanıp kullanmadıklarının tespiti ve değerlendirme tutanağının celbi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına karar verdi.

    Yakalamalı sanıklar dışındaki sanıklar hakkında, bu dosya kapsamında mal varlıkları üzerine konulan tedbir kararlarının kaldırılmasını ve ilgili kurumlara müzekkere yazılmasını kararlaştıran heyet, tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti.

    Heyet, tutuksuz yargılanan ve savunması alınıp duruşmalardan vareste tutulmak isteyen sanıkların bu taleplerini kabul etti.

    Bir kısım sanık ve müdafilerinin, dosyanın başka mahkemelerde görülen davalarıyla birleştirilmesi yönündeki taleplerin reddine karar veren mahkeme, incelemesi biten dijital materyallerin sanıklara iadesine hükmetti.

    Tutuksuz sanık Fatih Aydın'ın tutuklanmasına yönelik talebi, mevcut delil durumunu da dikkate alarak reddeden heyet, Yılmaz Şimşek, Abdulvahit Tunçay, Ahmet Yılmaz Ekiz, Hakan Kırdağ, İlker Usta, Mustafa Tokmak, Özgür Öztürk, Selçuk Küçükaslan, Sinan Altıparmak ve Yücel Bilgiç'in adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi.

    Duruşma 6 Ağustos'a ertelendi.

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    Etiketler:
    Kaset komplosu, Tahliye, Deniz Baykal, Türkiye
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