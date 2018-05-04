Çavuşoğlu: Türkiye'de istikrar ve güven var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'de istikrar ve güven olduğunu belirterek, "İnşallah önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra yeni sistemle Türkiye daha güçlü ve istikrarlı olacak. Sistem sadece şahıslara bağlı kalmayacak" dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde Sosyal Güvenlik Kurumunun açılış töreninde, Türkiye'nin nasıl değiştiğinin görülmesi ve kısır döngülerden kurtulması gerektiğini ifade etti. Dünyada 10 mega projenin 6'sının Türkiye'de gerçekleştiğini dile getiren Çavuşoğlu, 2023 hedeflerini söylerken boş laf yapmadıklarını, projeyi ortaya koyarak Türkiye'yi hedeflerine ulaştırdıklarını bildirdi.

'SİSTEM ŞAHISLARA BAĞLI KALMAYACAK'

Herkesin Türkiye'ye projelere katılmak ve finansman getirmek için yarıştığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Çünkü Türkiye'de istikrar ve güven var. İnşallah önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra yeni sistemle Türkiye daha güçlü ve istikrarlı olacak. Sistem sadece şahıslara bağlı kalmayacak. Hepimiz faniyiz, geliriz geçeriz. Sistem ve devlet güçlü olacak ama millet için var olan devlet güçlü olacak. Millete hizmet eden ve hizmetkar olan devlet güçlü olacak" diye konuştu.

'BİZ GÜCÜMÜZÜ KÖTÜYE KULLANMIYORUZ'

Milletin kendilerinden beklentilerinin olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Biz gücümüzü kötüye kullanmıyoruz. Bugün diplomasi ise diplomasi, anlaşma ise anlaşma, uzlaşı ise uzlaşı. Dik durmak gerekiyorsa dik duruyoruz. 'Hadi' demek gerekiyorsa da onu da deriz. Önce bana nasıl davranacağını öğren ama alışıyorlar. 'Bunlar neyine, kime güveniyor.' diyorlar. Ülkemizin ve milletimizin itibarını yükseltmeyi hep birlikte yapacağız." diye konuştu.