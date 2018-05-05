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    Muharrem İnce

    İnce'den Bahçeli'ye: MHP'yi, şehitlere 'kelle' diyen birine yasladı

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (224)
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    CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, MHP ve ülkücülerle ilgili hiçbir problemi olmadığını söylerken "Milliyetçiliği ayaklar altına aldım diyen birine, şehitlere 'kelle' diyen birine götürüp MHP'yi yaslamaya çalıştı, yasladı. Benim itirazım buna" dedi.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA /
    Bahçeli'den İnce'nin adaylığına yorum: MHP'ye en yüksek husumeti besleyen bir şahıs
    Ankara'da düzenlenen törenle CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olduğu açıklanan Muharrem İnce, Ankara'daki törenin ardından memleketi Yalova'ya geldi. Yalova'nın Elmalık Köyü'ne gelen İnce, burada annesi Zekiye İnce, kız kardeşi Meryem Dönmez, kardeşleri Hüseyin İnce ve Zeynel İnce ile birlikte köylüler tarafından köy meydanında karşılandı.

    'MHP GİBİ KÖKLÜ BİR PARTİYİ…'

    Burada köylülere seslenen İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisi hakkındaki eleştirilerine şöyle cevap verdi:

    "Bu doğru değil. Benim MHP'ye, ülkücülere hiçbir husumetim yok. Tam tersine ikinci Yalova seçimlerini onların katkılarıyla aldık. Yani Yalova'daki MHP'liler, ülkücüler bizi ikinci Yalova seçimlerinde desteklemeseydi biz o seçimi alamazdık. Benim ülkücülere ve MHP'ye karşı hiçbir husumetim yok ama Bahçeli'nin politikalarını beğenmiyorum. Milliyetçiliği ayaklar altına aldım diyen birine, şehitlere 'kelle' diyen birine götürüp MHP'yi yaslamaya çalıştı, yasladı. Benim itirazım buna. Benim MHP'ye, ülkücülere itirazım yok. Bahçeli'nin politikalarına itirazım var. MHP gibi bir partiyi getirip Tayyip Erdoğan'a yasladı. Milliyetçiliği ayaklar altına aldım dedi mi Tayyip Erdoğan? Dedi. Şehitlere, kelle dedi mi, dedi. Bunları yapan birine MHP gibi köklü bir partiyi yaslarsa Bahçeli'nin politikalarına karşı çıkıyorum, ülkücülere değil."

    Muharrem İnce
    © Fotoğraf : CHP
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    'BİZE HUZUR LAZIM'

    'Gene geldik kürkçü dükkanına' diyerek köylüleri güldüren İnce, şunları söyledi:

    "Bugün Tuncelili gariban bir Kamer amca, bu gariban tapu memurunun oğlu Kemal Kılıçdaroğlu gereğini yaptı. Dedi ki, Bizim adayımız Muharrem İnce. Şimdi bir bende iş var bir de sizde. Elmalıklı kamyoncu Şerif'in oğlu ile millette iş artık. Eğer bu durumdan memnunsa bu millet, dolar 5 liraya gidiyor, Euro 6 liraya gidiyor, 4 milyon Suriyeli, herkes yoksulluktan şikayetçi. Bakalım memnun mu, değil mi? Değiştirecek miyiz, değiştirmeyecek miyiz? Memleketin hali perişan herkes görüyor bunu. Elimizde böyle bir fırsat var. Bir kez böyle fırsat var. Bunalmış bir millet var. Her gün kavga eden bir cumhurbaşkanı var. Bize bir şey lazım. Huzur lazım bize, barış lazım. Bu huzuru sağlayacağız hep birlikte. Bu memlekette barışı sağlayacağız. Terörü bitireceğiz. İster PKK, ister IŞİD, ister FETÖ. Hangi terör örgütü olursa olsun canına okuyacağız. İkinci büyük hedefimizde yetimin hakkını yiyenlerden hesap soracağız. Bu ülkeyi soydurmayacağız. İhalelere fesat karıştırmayacağız. Garibanın hakkını yedirmeyeceğiz. Bunu yapacağız, bunu başaracağız. Önce içerde birlik, içerde dirlik. Sonra dünyaya da meydan okuyacağız. Bunu merak etmeyin ama içeride birliği sağlayamazsak, dirliği sağlayamazsak, dış politikayı, iç politika malzemesi haline getirirsek bu iş olmaz. Türkiye'nin bunu yapacak insan gücü var."

    Pervin Buldan
    © AA / Nurten Aslan
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    'BU YAZ DALINDAN KİRAZ YEMEK NASİP OLMAYACAK, GİTTİĞİM YERE GETİRİRSİNİZ, TAMAM MI?'

    En büyük projesini de açıklayan İnce, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

    "Bana 'En büyük projen nedir senin?' diyor. Benim en büyük projem huzur. Kavga etmeyen bir cumhurbaşkanı. Bakın parti rozetimi çıkardım. Artık 6 oku takmayacağım. Benim rozetim artık Türk Bayrağı. Hepinizin cumhurbaşkanı olacağım. Bakın tek olan şeyler hepimizindir. Bayrak tek. Sadece CHP'lilerin mi bayrak? Hayır hepimizin. Vatan tek. Sadece AK Partililerin mi vatan? Hayır hepimizin. Atatürk tek. Hepimizin kurtarıcısı. Sadece CHP'lilerin mi? Hayır değil. Cumhurbaşkanı da tek, bir tane. Cumhurbaşkanı partili olmaz. Cumhurbaşkanı CHP'li de olmaz, AK Partili de olmaz, MHP'li de olmaz, HDP'li de olmaz. Cumhurbaşkanı tarafsız olur, adil olur. Bunu başaracağız. Bundan yana hiçbir kuşkum yok. Ben yarın buradan ayrılacağım. Bir daha seçimden sonra gelebilirim. Bu yaz demek dalından kiraz yemek nasip olmayacak bize. Gittiğim yere kiraz getirirsiniz kiraz, tamam mı?"

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (224)

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    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, CHP, MHP, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Muharrem İnce, Türkiye
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