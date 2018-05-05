Demirtaş: Neyine güvenerek aday oldun diyenlere...

Mesajına "Neyine güvenerek cezaevinden aday oldun diyenlere" diyerek başlayan Demirtaş, şunları yazdı:
"Cezaevindeki hücremde yaptığım ankette hep %100 ben çıktım. Şaka şaka:) Bir defasında kendime kızıp oy vermeyince %50 çıkmıştım."
Demirtaş, daha sonra geçmişte yaptığı mitinglerden fotoğraflar paylaştı. Demirtaş'ın paylaştığı fotoğraflarda mitinglerin kalabalıklığı dikkat çekti.
1- Neyine güvenerek cezaevinden aday oldun diyenlere; cezaevindeki hücremde yaptığım ankette hep %100 ben çıktım. Şaka şaka:) Bir defasında kendime kızıp oy vermeyince %50 çıkmıştım. pic.twitter.com/WbBPe0CEOp— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 4 Mayıs 2018
2- Ama buna da güvenmiş olabilir miyim acaba? pic.twitter.com/S4k6NIeWgP— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 4 Mayıs 2018
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