GENAR Müdürü Şen: Erdoğan, politik uzay zamanı büktü, seçim yapıldı

GENAR Araştırma Şirketi Genel Müdürü Mustafa Şen, anlaşılmayan bir iddiada bulundu: “Politik uzay zaman bükülmüştür, Recep Tayyip Erdoğan tarafından ve 24 Haziran 4 Mayıs’a getirilip seçim yapılmıştır."

Odatv'nin aktardığına göre GENAR Araştırma Şirketi Genel Müdürü Mustafa Şen, CNN Türk yayınında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi hayatını anlatırken anlatırken şu ifadeleri kullandı:

"Fazla iddialı gibi gelse de politik uzay zaman bükülmüştür Tayyip Erdoğan tarafından. 24 Haziran 4 Mayıs'a getirilmiştir ve bugün itibarıyla seçim bitmiştir."

Güçlü kalamıyorum…

30 saniye içerisinde hem Einstein'ı hem de Gauss'u mezarında döndürmeyi başararak bir rekora imza atan bu kişiyi kutluyorum. pic.twitter.com/YFO1rzBog7 — can gurses (@canitti) 4 Mayıs 2018

Uzay-zamanın bükülmesi fizikçi Einstein’ın Genel Görelilik Kuramı’na göre ışığın, uzaydaki kütleçekim nedeniyle zamanda bükülerek yön değiştirmesine deniliyor.



