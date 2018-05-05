'AK Parti'de 150 vekille yollar ayrılıyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçen yıl Mayıs ayında AK Parti Genel koltuğuna oturması ile birlikte partide yapılmaya çalışılan değişimin, milletvekilli listelerine de yansımasına kesin gözüyle bakılıyor. Buna göre 150 vekille yolların ayrılacağı iddia edildi.

© AA / Orhan Karslı AK Parti'de 23 isim veda ediyor

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre AK Parti kulislerinde, 316 milletvekilinden en az yarısının liste dışı kalabileceği konuşuluyor.

7329 aday adayının başvurduğu AK Parti'de, oluşturulacak milletvekili listeleri için titiz bir çalışma yürütülecek. Erdoğan’ın, Özbekistan ve Güney Kore gezisi sırasında da milletvekili listeleri üzerinde çalışma yaptığı belirtilirken, özellikle mevcut milletvekilleri ile ilgili değerlendirmelere ağırlık verdiği öğrenildi.

Erdoğan’ın, milletvekilliği için AK Parti’ye davet edeceği farklı isimlerin de olabileceğine dikkat çeken parti kurmayları, yeni Meclis yapısında, daha fazla kadın ve genç isme yer verilmesinin beklendiğini dile getirdi.

Ayrıca milletvekilliği aday adaylığı başvuru ücreti olarak AK Parti'nin kasasına giren para ise 41 milyon 880 bin lira oldu.