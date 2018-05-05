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    CHP, İnce'nin adaylık başvurusunu yaptı

    CHP, İnce'nin adaylık başvurusunu yaptı

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (231)
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    CHP, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu yaptı.

    CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı.

    Selahattin Demirtaş
    © Fotoğraf : HDP
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    Başvuru sonrası açıklamada bulunan Özkoç, Türkiye'nin bundan sonra gerçekten bağımsız bir şekilde yönetilebilmesi için eşit ve hakkaniyetli yönetilebilmesi için laik demokratik düzenin yeniden tesis edilebilmesi için çok önemli bir başvuruda bulunduklarını bildirdi.

    İnce'nin adaylık başvuru dosyasını teslim ettiklerini belirten ve hayırlı olması temennisinde bulunan Özkoç, İnce'nin dün parti rozetini çıkardığını ve Türk bayrağı rozeti taktığını hatırlattı. 

    'SANDIĞA GİDİN'

    Bu hareketin çok önemli olduğunu vurgulayan Özkoç, "O yüzden YSK önünde söylüyoruz; sandıklara giderek herkesin vatandaşlık görevini yapmasını istiyoruz. Sandığa gidin, Türkiye'nin geleceğini oylayın ve Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı yapın" diye konuştu.

    Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan da dün parti gruplarının oy birliği ile Muharrem İnce'yi aday gösterdiğini hatırlattı.

    Türkiye'nin bir seçime gittiğini ve 25 Haziran sabahı farklı bir ülkeye uyanacaklarını belirten Tezcan, CHP'nin iktidar, İnce'nin ise cumhurbaşkanı olacağını belirtti.

    Muharrem İnce
    © Fotoğraf : DHA
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    'MECLİS'İ YENİDEN KURMA KAMPANYASI'

    Cumhurbaşkanlığı kampanya sürecini, dün başlattıklarına değinen Tezcan, "Bu kampanya sadece CHP'nin cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası değildir. Bu kampanya 80 milyonu birleştirecek kampanyadır. Bu kampanya milleti yeniden bir araya getiren kampanyadır. Yok edilmeye çalışılan milletin Meclis'ini yeniden kurma kampanyasıdır, milletin kardeşliğini yeniden kurma kampanyasıdır. İnşallah 25 Haziran sabahı bu davada Türkiye kazanmış olacak." dedi.

    'DEMEK Kİ TELAŞA DÜŞMÜŞLER'

    Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Tezcan, İnce'nin adaylığına hem iktidar kanadından hem de MHP kanadından eleştiriler geldiği belirtilerek, değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Yarışsız bir seçim mi istiyorlar? Kendileri aday gösterecek, 'CHP'nin adayı olmasın, meydan bize kalsın' mı diyorlar? Demek ki telaşa düşmüşler. Yarışmaktan korktuklarını gösteriyor. Başka söyleyecek bir şey yok. Alıştılar tek başlarına rakiplerini hileyle hurdayla yalanla diskalifiye edip istedikleri sonuçları almaya. Ateş bacayı sarmış, sonuç alamayacaklarını gösteriyor. Bu bile kazanacağımızın işaretidir." diye konuştu.

    AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk
    © AA /
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    KÜLÜNK'E TEPKİ: İFTİRA ARACI

    AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün "Millet İttifakı, FETÖ'nün siyasi ayağıdır" sözlerinin sorulması üzerine de Tezcan, "FETÖ'ye biz 'çete' derken onlar 'Muhterem Hocaefendi' diyorlardı. Çeteyi ve FETÖ'yü devletin içine yerleştirenlerin başkalarına söyleyecek hiçbir sözü yoktur. Sırça köşkte oturan, kimsenin camına taş atmaya hakkı da yoktur. Bizim FETÖ'yle hiçbir zaman yolumuz bir yerde buluşmadı. Her zaman karşı karşıya geldik. Devletin içine yerleştirdiler, şimdi kendi kusurlarını örtme telaşıyla iktidarlarını devam ettirebilmek için başkalarına attıkları iftira aracı haline dönüştü. Devleti yıkma aracı haline dönüştürdükleri FETÖ, şimdi de iftira aracı haline dönüştü." değerlendirmesini yaptı.

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (231)
    Etiketler:
    Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP, Muharrem İnce, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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