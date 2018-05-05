AK Partili Külünk: 15 Temmuz'un siyasi ayağı, muhalefetin kurduğu ittifaktır

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi-Demokrat Parti arasında kurulan ittifakın, 15 Temmuz'un siyasi ayağı olduğunu iddia etti.

© AA / Hikmet Faruk Başer AK Partili Külünk: Kılıçdaroğlu'nun ömrü çok uzun değil

Külünk, FOX TV'de İlker Karagöz'e Çalar Saat'in konuğu oldu. Burada 24 Haziran hakkında değerlendirmelerde bulunan Külünk, muhalefetin kurduğu ittifak için şu iddialarda bulundu:

"Kurdukları backgroundlara bakacaksınız. Hangi temelde buluştuklarına bakacaksınız? Tek temeli var, 15 Temmuz'un siyasi ayağını devam ettirmek. 15 Temmuz'un silahlı kanadının başaramadığını, dördünü bir araya getirerek ittifak üzerinden Türkiye'yi Erdoğansızlaştırmak, Erdoğansız siyaset, Erdoğansız Türkiye hedefine ulaşmak için 15 Temmuz'un devamı olan bir modeldir."

Külün, İlker Karagöz'ün '15 Temmuz'un siyasi ayağı olarak karşı ittifakı mı görüyorsunuz?' sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Hiç tereddütsüz. 15 Temmuz'da silahlı kanadının başaramadıklarını siyasal ittifak üzerinden Türkiye'yi Erdoğansızlaştırmak üzere hareket halindeler."