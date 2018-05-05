AK Partili Külünk: 15 Temmuz'un siyasi ayağı, muhalefetin kurduğu ittifaktır

"Kurdukları backgroundlara bakacaksınız. Hangi temelde buluştuklarına bakacaksınız? Tek temeli var, 15 Temmuz'un siyasi ayağını devam ettirmek. 15 Temmuz'un silahlı kanadının başaramadığını, dördünü bir araya getirerek ittifak üzerinden Türkiye'yi Erdoğansızlaştırmak, Erdoğansız siyaset, Erdoğansız Türkiye hedefine ulaşmak için 15 Temmuz'un devamı olan bir modeldir."
Külün, İlker Karagöz'ün '15 Temmuz'un siyasi ayağı olarak karşı ittifakı mı görüyorsunuz?' sorusuna da şu yanıtı verdi:
"Hiç tereddütsüz. 15 Temmuz'da silahlı kanadının başaramadıklarını siyasal ittifak üzerinden Türkiye'yi Erdoğansızlaştırmak üzere hareket halindeler."
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