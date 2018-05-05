Yıldırım: Bizim çatımızı millet çakmıştır

AK Parti Ankara Kadın Kolları İl Kongresi'nde konuşan Başbakan Yıldırım, "Başkaları çatısız kalmış olabilir ama AK Parti en sağlam çatıyla seçime gidiyor. Bizim çatımızı millet çakmıştır" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım partisinin Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Ankara Kadın Kolları 4. Olağan İl Kongresi'ne katılarak, partililere hitap etti.

Programda partililere konuşan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini ifade etti. 'Tarihi bir seçim arafesinde Erdoğan ile yeni hedeflere yürüdüklerini' söyleyen Yıldırım, 16 yıldır milletin rızasını kazanmak, hayır duasını almak için gece gündüz çalıştıkları görüşünü dile getirdi.

'Milletle bütünleştiklerini, milletin efendi olduğunu kendilerinin hizmetkar olduklarını' söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi yeni baştan inşa ettik. Saniyimizle, esnafımızla, çiftçimizle el ele verdik. Üretim ve istihdam sağlayan fabrikalar açtık. Hayata geçirdiğimiz sosyal projelerle bütün vatandaşlarımızın yanında olduk. Türkiye'nin yükünü omuzladık, daimi sorunlarını daimi hizmetlere dönüştürdük. Darbecilere, kumpasçılara, vesayetçilere fırsat vermedik. Hiçbir zaman milleti yok sayarak siyaset yapmadık. Milletin gücünün üzerinde güç tanımayan AK Parti teşkilatı bugün 10 milyon üzerinde üyeye sahip. Türkiye'nin değil, dünyanın en güçlü siyasi hareketidir. Üyemizin 4.5 milyonundan fazlası ak kadınlardan oluşuyor. AK Parti'nin 16 yıllık başarısında bu hareketin yükünü çeken hep siz kadınlarımız oldunuz."

Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Hainlere korku verdiniz, diz çöktürdünüz. 16 yıldır kadın şefkatiyle, merhametinizle milletin yaralarına merhem oldunuz. Yeri geldi AK kadınlar öksüz ve yetimlerin başını okşadınız, yeri geldi ihtiyaç sahiplerine yardıma koştunuz. Bugün AK Parti Türkiye'nin ruhu olduysa, AK Parti Türkiye'nin vicdanı olduysa bunda sizlerin, ak kadınların emeği unutulamaz. Biz kadınlarımızın fikirlerinin, emeklerinin Türkiye için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Siyasete yön verirken bu gerçeği hiç unutmadık. Sizlerle birlikte bu yolda çok önemli başarılara imza attık. Her şeyden önce kadın-erkek fırsat eşitliğini gözeten, cinsiyet ayrımcılığı yapan bir çok düzenlemeyi ortadan kaldırdık. Eğitim anlamında kız öğrencilerimize yönelik ayrımcı uygulamalara son verdik. Eğitim yardımı yaparken kızlarımızın eğitime devam etmesi için pozitif ayrımcılık yaptık. Kadın istihdamı anlamında bir çok projeyi hizmete geçirdik."