Seçim çalışmaları kapsamında Almanya’ya gitmek üzere havalimanında bulunan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin pasaportuna el konuldu.
Temelli haberi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:
"HDP Seçim kampanyasından Notlar 2: HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’ nin pasaportuna el konuldu, yurtdışına çıkamıyor…"
HDP Seçim kampanyasından Notlar 2: HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’ nin pasaportuna el konuldu, yurtdışına çıkamıyor…— Sezai Temelli (@SezaiTemelli) 5 Mayıs 2018
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