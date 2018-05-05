Ankara'da sel: 6 kişi yaralandı

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Mamak ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi'ndeki seyir ve park halindeki araçlar, cadde üzerindeki Boğaziçi Köprüsü'nün altındaki geçide sürüklendi.
Ankara Mamak #Sel pic.twitter.com/ONgXiChZEV— Muhalif Ç. (@muhalif_c) 5 Mayıs 2018
Olayda onlarca araç kullanılamaz hale gelirken, bazı araçlarda da hasar meydana geldi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, katıldığı NTV canlı yayınında 6 kişinin yaralandığını, can kaybı olmadığını bildirdi. Tuna, "Böyle bir afet görmedik" dedi.
Belediye ve itfaiye ekipleri araçları kurtarmak için çalışma başlattı.
#Ankara Mamak'da etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen taşkında vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı araçlar da hasar gördü pic.twitter.com/8cydz6dNBT— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 5 Mayıs 2018
Öte yandan caddeki iş yerleri de selden etkilendi. İş yeri sahipleri dükkanlarını temizleme çalışması başlattı.
Yaşanan sel sırasında cadde üzerindeki direklerden kopan elektrik tellerinden kıvılcımlar çıkması, tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.
Burası Mamak.— 350 Ankara (@350ankara) 5 Mayıs 2018
Dere yataklarına ev yapılmaz,
Yol da yapılmaz.
Dere yatakları asfalt ve beton için değildir.pic.twitter.com/0iq9Jq90cQ
Sel mağduru esnaftan Fatih Erdoğan, suyun bir anda geldiğini belirterek, "Yoğun sel araçları sürükledi. İş yerimiz kullanılamaz hale geldi. Yetkililer bölgedeki altyapı sorununu bir an önce çözmeli" diye konuştu.
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