İnce, ilk mitingini yapıyor: Kim aday olmak istiyorsa imza verin

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yaptığı ilk mitingte "Akşener, Perinçek, Karamollaoğlu... Kim aday olmak istiyorsa gidin imzanızı verin" dedi.