İnce, ilk mitingini yapıyor: Kim aday olmak istiyorsa imza verin

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ilk mitingini memleketi Yalova'da yapıyor. İnce'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:
- Kendimi şöyle tanımlıyorum: 80 milyonun yükü omuzlarımda.
- Genç bir kadın avukat mesajıyla beni ağlattı. Mesaj şu: "Tam her şey bitti derken, bunlar bu memleketi sattı derken, yeniden gönlüme bir ışık doğdu. 24 Haziran'da cübbem arabamda talimatınızı bekliyorum.
Cumhurbaşkanı Adayımız Muharrem İnce Yalova Mitingi'nde konuşuyor… https://t.co/9bQrF0jv9q— CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) 5 Mayıs 2018
- Akşener, Perinçek, Karamollaoğlu… Kim aday olmak istiyorsa gidin imzanızı verin.
- O sarayda asla oturmayacağım. İyi bir emlakçı arıyordum, satacaktım orayı ama… Orayı üniversite yapacağım. Cumhurbaşkanı olarak Atatürk'ün oturduğu Çankaya Köşkü'nde oturacağım.
- Tek dertleri beni indirmek diyor. Bizim derdimiz memleket, seni indirmeye bakmıyoruz. Ama seni indirirsek dolar iner. Seni indirirsek euro iner. Seni indirirsek enflasyon iner, benzin iner, mazot fiyatı, gübre fiyatı iner. Bunlar inince vallahi indirelim seni, ne olacak?
Ayrıntılar gelecek.
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