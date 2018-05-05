Muhalefet, ittifakı resmen ilan etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin üçlü ittifak kurduğunu açıkladı. Tezcan, Demokrat Parti’nin de adaylarını İYİ Parti listesinden göstererek ittifaka destek verdiğini söyledi.
CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin ittifak protokolü, YSK'ye verildi. pic.twitter.com/VC24WZ6ghw— Alican Uludağ (@alicanuludag) 5 Mayıs 2018
Tezcan YSK’da yaptığı açıklamada “Bu partiler seçim iş birliği yapma konusunda ortak karar almışlardır. Demokrasinin önündeki engelleri kaldırmak için seçim iş birliği kararı almışlardır” dedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)