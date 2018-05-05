Muhalefet, ittifakı resmen ilan etti

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, ittifak protokolünü Yüksek Seçim Kurulu'na verdi. Buna göre 3'lü ittifakın içerisinde bulunmayan Demokrat Parti, İYİ Parti'ye destek verecek. İttifakın da adı beklenildiği gibi 'Millet İttifakı' oldu.