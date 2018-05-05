HDP, Demirtaş’ın adaylığı için YSK'ya başvurdu

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, kurulan her iki ittifakın da sağ ittifak olduğunu, sol muhalefetin HDP olduğunu söyledi.

Buldan, başvuru sonrası yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

“Tüm milletvekili arkadaşlarımın mutabakatıyla almış olduğumuz Edirne cezaevinde rehin olarak tutulan Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusunu yapmış bulunmaktayız. Yapmış olduğumuz başvuru elbetteki sadece HDP milletvekillerinin değil Türkiye’de barışa ve geleceğe dair umutları olan, Türkiye’de gençlerin ve kadınların, farklı inanç ve mezheplerin, Türkiye’de barışı isteyenlerin, demokrasiyi eşitliği ve özgürlüğü isteyen herkesin başvurusu olarak yaptık.

'DEMİRTAŞ, BİR AN ÖNCE ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞMALI'

Sayın Demirtaş, tam 1 buçuk yıldır Edirne cezaevinde rehin tutulmaktadır. Demirtaş ile ilgili kesinleşmiş bir karar ve hüküm yoktur. Dolayısıyla cumhurbaşkanlığı adaylığı kesinleştikten sonra Demirtaş’ın derhal özgürlüğüne kavuşması gerekmektedir. Diğer cumhurbaşkanı adaylarının seçim süresince seçim kampanyasını yürütürken yapacağı çalışmalar nasıl eşit ve özgür koşullarda olacaksa, Demirtaş’ın da bu kampanya sürecinde eşit şartlarda ve koşullarda bu süreci tamamlaması gerekmektedir. Biz Demirtaş’ın adaylığının Türkiye’nin geleceği, yarınları, demokrasisi, barışı açısından çok önemli olduğunu özellikle belirtmek isteriz. Demirtaş bugün Türkiye toplumuna özgürlükleri, demokrasiyi, barışı vaad eden tek adaydır. Türkiye toplumuna da bir çağrı yapmak isteriz. Özellikle 50 milyon seçmenin oyuna talip olduğumuzu belirtmek isteriz. Haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevinde olan Demirtaş’ın bir an önce özgürlüğüne kavuşması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz.

© AA / Raşit Aydoğan Muhalefet, ittifakı resmen ilan etti

İttifakları gördük. AKP ve MHP ittifakınınım bir cumhur ittifakı olarak duyurulduğunu, CHP, SP, İYİ Parti ve DP’nin de bir milli mutabakatla milli ittifak olduğu yönünde açıklamalar yapıldı. Bu ittifakların HDP’nin dışında yapılmasının, HDP’nin dışında tutulmasının Türkiye’nin demokrasisi açısından ayıp olduğunu ifade etmek isterim. Her iki ittifakın da aslında bir sağ ittifak olduğunu belirtmek isterim. Ancak Türkiye’deki oy kullanacak seçmenlere de şu çağrıyı yapıyorum. Diğer partiler sağ tarafta birleştiler. Şu anda Türkiye’nin geleceği olan sol muhalefet HDP’dir. Her ne kadar bu ittifakların dışında tutulmuş olsak bile HDP barajın altında bırakılmaya çalışılsa bile biz barajı halklarımızın, Türkiye toplumunun bu barajı yıkacağına olan inancımızla seçim çalışmalarımızı yürüteceğiz. İttifaklar elbette önemlidir ancak yapılan ittifakların daha demokratik şekilde yapılması gerekmekteydi.

Ama biz halkımıza güveniyoruz, kadınlara, gençlere güveniyoruz. HDP’yi baraj altında bırakmaya çalışan partiler 24 Haziran akşamı bu utançla yüz yüze kalacaklar.

(Adaylığı kesinleştikten sonra Demirtaş ile ilgili serbest kalması yönünde bir başvuru olacak mı) Elbetteki bu süreç işletilecek.