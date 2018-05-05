Yıldırım, Kayseri'de: 1 kaşığa 40 mantı sığdıran kadınlarımız, sandıktan 10 vekil çıkarmaya hazır mısınız?

Kayseri'de AK Parti kadın kolları kongresinde konuşan Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
- 24 Haziran güçlü Türkiye'nin müjdesi olacak.
- Siyasetimizin merkezine hep samimiyet koyduk. Ana muhalefet partisi günlerce nereye savrulacaklarını bilemediler. Kurmaya çalıştıkları çatı uçtu gitti. 24 Haziran'da demokrasi kazanacak millet kazanacak.
- 24 Haziran'la ilgili zafer nutukları attılar ama çıkıp 'adayım' diyemedi ana muhalefet partisi başkanı. Allah aşkına, Türkiye'nin ana muhalefet partisinin başkanı doğal olarak, cumhurbaşkanı adayı olarak meydanlara çıkmıyorsa, millet niye oy versin, niye güvensin? Niye iktidar yapsın?
- Vatandaşın biri diyor ki siz CHP'nin vaadlerini yapıyorsunuz. Bir vatandaşta diyor ki CHP nasılsa iktidar olamayacak onların vaatlerini de AK Parti yapıyor. Bizim farkımız budur.
- 1 kaşığa 40 mantı sığdıran kadınlarımız, sandıktan 10 vekil çıkarmaya hazır mısınız?
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