Türk doktorlar komadaki Rus turistin ailesinden 8 milyon talep ediyor

Türkiye'de kalp krizi geçirerek komaya giren Rus turist Sergey Tsurkuk'un yatırıldığı özel hastane yönetiminin ailesinden 8 milyon ruble (yaklaşık 130 bin dolar) talep ettiği öğrenildi.

Rusya'nın Ural bölgesinden Sergey Tsurkuk adlı turistin Alanya'da kalp krizi geçirerek komaya girdiği Rus basınına yansıdı.

BANYODA BAYGIN BULUNMUŞ

Rus basınındaki haberlere göre Tsurkuk'un eski eşi Larisa, ''Onu otel odasındaki banyoda bulmuşlar ve hemen ambulans çağırmışlar. Doktorlar kalbe masaj yapıp, hastaneye götürmüş'' açıklamasında bulundu.

UMUT VEREN AÇIKLAMA YOK

Larisa'nın aktardıklarına göre doktorlar, kritik durumda olan Tsurkuk için herhangi bir tahminde bulunmaktan çekiniyor.

GÜNLÜK FATURASI 6 BİN DOLAR

Hastanenin 1 günlük ücretinin 6 bin dolar olduğunu söyleyen Larisa, yönetimin şimdiye kadar 8 milyon rublelik (yaklaşık 130 bin dolar) fatura çıkardığını belirtti.

ALKOL GEREKÇESİYLE SİGORTA KARŞILAMIYOR

Rus turistin eşi, sigorta şirketininse, Tsurkuk'un kanında alkol tespit edildiği, bunun sigortalılık durumu olmadığını gerekçe göstererek hastane masraflarını karşılamayı reddettiğini aktardı.

ANNE BABASI TÜRKİYE'YE HAREKET ETTİ

Komadaki Tsurkuk'un anne ve babasının, Rus Büyükelçiliği’nin yardımıyla oğullarını geri götürme umuduyla Türkiye’ye hareket ettikleri öğrenildi.