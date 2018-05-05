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    CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, memleketi Yalova’da miting düzenledi.

    İnce'den TRT'ye: Bu son uyarım, TRT 80 milyonundur

    © AA / Yunus Ozan SÖYLER
    Türkiye
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    CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ilk mitinginin özel haber kanallarının yanısıra devletin kanalı TRT'de de yayımlanmamasına tepki gösterdi.

    Yalova mitinginin ardından Balıkesir'e geçen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Bugün Yalova'da miting yaptık. Ben Yalova'da 40 yıldır böyle kalabalık görmedim. Ama TRT de mitingi görmemiş. Bu son uyarım, bir daha uyarmayacağım. TRT babanızın çiftliği değildir. TRT 80 milyonundur" dedi.

    İnce'nin Yalova'daki mitingini yalnızca Halk TV ve Artı Gerçek kanalı canlı olarak yayınladı. TRT’nin dışında CNN Türk, NTV ve HaberTürk kanalları da İnce'nin mitingine bağlanmadı.

    ​CHP, Twitter hesabından mitingi canlı yayınladı.

    Muharrem İnce
    © Fotoğraf : DHA
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    'ELEKTİRK FATURAMDAN PAY KESİYORSUNUZ'

    Memleketi Yalova’da başlattığı seçim çalışmalarına, eşi Ülkü İnce’nin memleketi Balıkesir’de devam eden İnce, Erdek ilçesinde meydanda kurulan miting alanında vatandaşlara seslendi:

    ''Bugün Yalova’da miting yaptık. Ben Yalova’da 40 yıldır böyle kalabalık görmedim. Ama TRT de mitingi görmemiş. Bu son uyarım, bir daha uyarmayacağım. TRT babanızın çiftliği değildir. TRT 80 milyonundur. Hepimizin TRT fonundan paralarımız kesilir. O zaman CHP’lilerin, bizlerin elektrik faturalarından pay kesmeyin. Bugün daha haram etmiyorum.

    Muharrem İnce
    © Fotoğraf : DHA
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    'MİLLETVEKİLLERİYLE ORAYA GELİRİM, KAÇMAYIN SONRA'

    ''Baştan söylüyorum. Eğer bugün ki görüntüleri de görmezse hafta içi 130 milletvekiliyle TRT’ye geliyorum haberiniz olsun kaçmayın sonra.''

    'YARGIÇLAR CUMHURBAŞKANI İÇİN AYAĞA KALKMAYACAK'

    İnce, 24 Haziran’da cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda, yargıçlara da el atacağını belirtti:

    Muharrem İnce
    © REUTERS / Ümit Bektaş
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    ''Yargıçlar, size sesleniyorum, siz, ben cumhurbaşkanı olduğumda benim için ayağa kalkmayacaksınız. Kalkmamalısınız, nasıl yargıçsınız siz? Yüksek yargıçlar cumhurbaşkanının önünde kalkmaz. O yargıçlar beni yargılayabilmelidir. Hesap vermeliyim hesap. Tetikçi olmayacaksın, adam gibi yargılayacaksın. Yüksek yargıcın siyasi kimliği olmaz, olsa da biz bilmeyiz.

    'CUMHURBAŞKANI OLDUĞUMDA BENİ DE YARGILAYACAKSINIZ'

    ''Allah’ın izniyle 24 Haziran’da cumhurbaşkanı olduğumda, bu ülkede beni yargılayabilecek yargıçlar bulacağım. Benim vatandaşımın, İngiliz’den Alman’dan ne farkı var. Orada yargıçlar cumhurbaşkanını, başbakanı yargılıyor da Türkiye’de niye yargılayamasın. Çünkü yönetenler çalıyor da ondan. Çaldıkları için kendi adamları da bunları yargılamıyor. Ben çalmayacağım ve beni yargılayanları oraya atayacağım.''

    Etiketler:
    TRT, Muharrem İnce, Erdek, Balıkesir, Yalova
    Topluluk kurallarıTartışma
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