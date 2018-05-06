© AA / Seyit Ahmet Eksik Trabzon'da pistten çıkan uçağın akıbeti belli oldu

Alınan bilgiye göre, saat 20.25 sularında Erzurum Havalimanı'ndan İstanbul'daki Uluslararası Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek üzere kalkışa hazırlanan yolcu uçağının sağ taraftaki motor bölümünden kıvılcım sonrası alev çıktı.

Durumu fark eden pilotun motorları durdurmasının ardından uçaktaki yolcular görevlilerce tahliye edildi.

Motor bölümündeki alev, havalimanı itfaiye görevlilerince kısa sürede söndürüldü.

Tahliye edilen yolculardan Emrah Eren, olayın uçağın kalkmasına az zaman kala yaşandığını söyledi.

Eren, "Kalkmamıza yarım dakikadan daha az zaman kalmıştı ve arkadan çıkan büyük bir alev, gördüğümüz kadarıyla uçağın boyunu aşan alevdi. Uçağın içinde kargaşa oldu ve bayılanlar, yaşlı olan insanlar vardı. Biz bir şekilde dışarıya çıkmayı başardık." diye konuştu.

Erzurum Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan uçağın motorundan alev yükseldi https://t.co/CRrT4bX9te pic.twitter.com/BODYrOkL6H — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 5, 2018

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